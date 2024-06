Tah könnte ablösefrei zum FC Bayern kommen

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Jonathan Tah will von Bayer Leverkusen zum FC Bayern wechseln

Kaum ein Tag vergeht ohne Wasserstandsmeldung im Poker um Jonathan Tah vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen. Der Fußball-Nationalspieler, der es dem FC Bayern angetan haben soll, hat nun offenbar eine Entscheidung getroffen. Sollte ihm sein Wunsch nicht erfüllt werden, könnte es zu einem ablösefreien Wechsel kommen.

Wie "Sky" berichtet, will Tah unbedingt zum FC Bayern wechseln. Das sei bereits beschlossene Sache. Zwischen den beiden Vereinen gebe es allerdings noch keine Einigung, heißt es weiter.

Demnach hält Leverkusen an der geforderten Ablöse fest, die Verhandlungen würden sich aber erst in einem anfänglichen Stadium befinden.

Sollten sich beiden Parteien nicht einigen können, so "Sky" weiter, strebt Tah einen ablösefreien Abgang im Sommer 2025 an. Dann läuft der Vertrag des Innenverteidigers in Leverkusen aus.

Dass Tah den deutschen Meister verlassen will, soll er seinem Arbeitgeber dem TV-Sender zufolge bereits mitgeteilt haben. Im Podcast "Bayern Insider" von "Bild"-Fußballchef Christian Falk hieß es zudem, Tah habe auch Bayer-Coach Xavi Alonso persönlich über seinen Wechselwunsch informiert.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind die Münchner mit einem Angebot von etwa 20 Millionen Euro in den Poker gestartet. Bayer strebt aber wohl mehr als 30 Millionen Euro an. Laut "Bild" ist die Schmerzgrenze des FC Bayern aber bei 25 Millionen Euro plus möglicher Zusatzzahlungen.

Hilft Adidas beim Tah-Transfer zum FC Bayern mit?

"kicker" zufolge könnte sich Adidas in den Tah-Poker einmischen. Das Fachmagazin verweist darauf, dass der 28-Jährige vor Kurzem einen Ausrüstervertrag beim deutschen Sportartikelhersteller unterschrieben hat.

Da dieser gleichzeitig Investor und Ausstatter beim FC Bayern ist, fragt sich der "kicker", ob "der bei solchen Deals denkbare Beitrag von Adidas eine entscheidende Größenordnung einnehmen würde", um den Tah-Transfer doch möglich zu machen.