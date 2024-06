Gute und schlechte Palhinha-Nachrichten für den FC Bayern

IMAGO/Martin Rickett

Joao Palhinha könnte zum FC Bayern wechseln

Der FC Bayern arbeitet weiter mit Hochdruck an einem Transfer von Joao Palhinha. Das Angebot der Münchner liegt auf dem Tisch, stellt den FC Fulham aber noch nicht zufrieden. So weit die schlechten Nachrichten. Doch es gibt für die Münchner auch gute.

Etwas mehr als 40 Millionen Euro hat der FC Bayern in den letzten Tagen für Joao Palhinha geboten. Das berichten der TV-Sender "Sky" und Transfer-Insider Fabrizio Romano übereinstimmend. Diese Summe reicht dem FC Fulham aber noch nicht.

"Fulham will mehr als das, weil das Paket, auf das man sich letzten Sommer geeinigt hatte, höher war", erklärte Romano gegenüber "CaughtOffside", dass sich die Engländer bei der Ablöse an dem Preis orientieren, den der FC Bayern vor einem Jahr zahlen wollte. Damals einigten sich die Klubs dem Vernehmen nach auf eine Ablöse in Höhe von rund 60 Millionen Euro. Zwölf Monate später würde Fulham diese Zahl gerne erneut aus München hören.

FC Bayern hält Trumpf im Palhinha-Poker

Ob und in wie weit der FC Bayern sein Angebot noch nachbessern wird, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass damals wie heute zwischen Spieler und Verein längst alles klar ist. Palhinha hat dem Rekordmeister seine Zusage gegeben und will unbedingt an die Isar wechseln. Die Frage ist, wann die Engländer einknicken.

Laut Romano hat der FC Bayern einen bislang unerwähnten Trumpf im Ärmel. Der Journalist berichtet, dass der FC Fulham nicht darauf hoffen kann, dass ein anderer Verein den Palhinha-Preis noch in die Höhe treibt. "Im Moment gibt der FC Bayern Gas und ich habe nichts von anderen Geboten von anderen Klubs gehört", erklärte der Italiener, dass es auf dem Transfermarkt Stand heute quasi keine Konkurrenz für die Münchner gibt.

Von einer schnellen Einigung ist laut "Sky" im Moment dennoch nicht auszugehen. Aktuell, so heißt es, zeige sich der FC Fulham in den Preisverhandlungen (noch) nicht gesprächsbereit.