BVB nimmt neues Sturm-Juwel ins Visier

IMAGO/Giorgi Ebanoidze / SPP

Oghenetejiri Adejenughure soll das Interesse des BVB geweckt haben

Auf der Suche nach dem nächsten Sturm-Juwel ist der BVB angeblich erneut beim österreichischen Spitzenklub RB Salzburg fündig geworden. Die Konkurrenz der Dortmunder ist allerdings groß.

Die Salzburger Talentschmiede hat in den letzten Jahren regelmäßig Spieler hervorgebracht, die es später bei den großen Vereinen schafften. Auch der BVB schaute in der Vergangenheit immer wieder in die Mozartstadt und fand dort mit Erling Haaland und Karim Adeyemi zwei hochveranlagte Youngster, die schließlich den Weg nach Dortmund einschlugen.

Der britische "Express" berichtet nun, dass die Schwarz-Gelben einmal mehr einen jungen Salzburg-Profi ins Visier genommen haben. Bei diesem Spieler handelt es sich demnach um den 17-jährigen Stürmer Oghenetejiri Adejenughure.

Top-Trefferquote im Nachwuchsbereich

Der Teenager hat zwar noch keinen Profi-Einsatz in seiner Vita stehen, beeindruckte im Jugendbereich in den letzten Jahren aber mit einer fantastischen Trefferquote. So erzielte er etwa in der vergangenen Saison in Österreichs U18-Nachwuchsliga 16 Tore in 20 Spielen.

Ganz stark trumpfte der Youngster zudem auch bei der U17-Europameisterschaft in Zypern in diesem Jahr auf. Hier zählte er mit vier Toren in vier Spielen zu den erfolgreichsten Torjägern der Endrunde.

Große Konkurrenz für den BVB

Adejenughure fühlt sich dem Bericht zufolge in Salzburg wohl, sollte ein namhafter Klub aus einer der großen europäischen Ligen anklopfen und ihm eine gute Perspektive aufzeichnen, könnte er sich laut "Express" jedoch einen Sommer-Wechsel vorstellen.

Dass ein solches Angebot eingehen wird, ist dem Bericht zufolge nahezu sicher, denn angeblich ist nicht nur der BVB an Adejenughure interessiert, sondern mit Manchester United und Milan auch zwei der größten Namen des europäischen Vereinsfußballs. Der englische Rekordmeister soll sogar schon Gespräche mit dem Team des 17-Jährigen geführt haben. Ob dies auch auf die Dortmunder zutrifft, ist nicht bekannt.