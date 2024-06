Ablöse steht: Transfer von Matthijs de Ligt rückt näher

IMAGO/Laci Perenyi

Verlässt Matthijs de Ligt den FC Bayern?

Der Transferpoker um Matthijs de Ligt nimmt Fahrt auf. Der FC Bayern ist zu einem Verkauf des Niederländers bereit und hat angeblich eine Ablöse festgelegt. Ein englischer Spitzenklub hat Interesse angemeldet und ist gewillt, die Verhandlungen mit dem deutschen Rekordmeister zu eröffnen.

Immer mehr spricht dafür, dass Matthijs de Ligt in der Saison 2024/25 nicht mehr das Trikot des FC Bayern tragen wird. Lose Wechselgerüchte um den Niederländer kursieren bereits seit einigen Wochen, nun gibt es erstmals konkrete Entwicklungen.

Wie "Sky" berichtet, haben sich die Münchner mittlerweile einen Wunschpreis für den Innenverteidiger gesetzt. Demnach würde der FC Bayern bei einem Angebot in Höhe von rund 50 Millionen Euro grünes Licht für einen Sofort-Abschied des 24-Jährigen geben.

Das Portal "CaughtOffside" wiederum schreibt, dass die Forderung der Münchner in Manchester durchaus auf offene Ohren trifft. Es heißt, dass Vertreter des englischen und deutschen Rekordmeister "gemeinsames Interesse" gezeigt hätten, in die Verhandlungen einzusteigen. Nun liege es an ManUnited, den Poker offiziell zu eröffnen.

De Ligt wurde in der Vergangenheit immer wieder mit Manchester United in Verbindung gebracht. Konkreter werden die Gerüchte nun, weil der Klub entschieden hat, mit Trainer Erik ten Hag weiterzumachen. Der Coach gilt als großer Fan de Ligts, mit dem er schon bei Ajax Amsterdam gemeinsam arbeitete.

Deshalb will der FC Bayern Matthijs de Ligt verkaufen

Der FC Bayern hat den Abwehrspieler derweil aus zwei Gründen auf die Verkaufsliste gesetzt. Zum einen kassiert der EM-Teilnehmer dem Vernehmen nach ein Jahresgehalt in Höhe von rund 15 Millionen Euro. Das passt nicht mehr zum neuen Sparkurs, den sich die Münchner vor allem mit Blick auf die laufenden Kosten auferlegt haben.

Zum anderen war de Ligt in der Vergangenheit durchaus verletzungsanfällig. Allein in der Saison 2023/24 fehlte er insgesamt rund zweieinhalb Monate.

Mit Leverkusens Jonathan Tah hat der FC Bayern übereinstimmenden Berichten zufolge schon einen neuen Abwehrspieler gefunden.