Neue Einzelheiten zu Hummels-Angebot enthüllt

Mats Hummels muss den BVB verlassen

Überraschend kurz und schmerzlos beendete der BVB das Kapital Mats Hummels in der vergangenen Woche. Seitdem klar ist, dass es für den Innenverteidiger bei Borussia Dortmund nicht weitergeht, wird über einen möglichen Wechsel zur AS Rom spekuliert. Diese Gerüchte bekommen nun neue Nahrung.

Wie italienische Medien am Sonntag übereinstimmend berichten, nimmt ein Wechsel von Mats Hummels zur AS Rom langsam aber sicher Formen an. Der Kontakt zwischen Spieler und Klub wurde demnach intensiviert und bereits Einzelheiten zu einer möglichen Zusammenarbeit besprochen.

Gut für Hummels: Den Berichten zufolge ist der italienische Traditionsklub bereit, ihm einige Zugeständnisse zu machen. So heißt es unter anderem, dass der Innenverteidiger in Rom ein ähnliches Gehalt wie zuletzt in Dortmund kassieren könnte. Mögliche mache dies sein ablösefreier Wechsel. Weil Hummels' Vertrag beim BVB am 30. Juni offiziell endet, wird für ihn keine Ablösesumme fällig.

Bekommt Hummels einen langfristigen Vertrag?

Laut "Gazzetta dello Sport" gibt es aber auch Gedankenspiele, nach denen sich Hummels sogar freiwillig mit etwas weniger Gehalt zufrieden geben könnte. In diesem Fall würde ihm die Roma direkt einen Zweijahresvertrag inklusive Option auf ein weiteres Jahr anbieten, schreibt die Sportzeitung.

Übereinstimmenden Berichten zufolge lagen bzw. liegen Hummels auch mindestens zwei Angebote aus Saudi-Arabien vor. Ein Wechsel in die schwerreiche Pro League kommt für den 35-Jährigen aber nicht infrage. Hummels selbst hatte bereits erklärt, im näheren europäischen Ausland bleiben zu wollen, um weiterhin regelmäßigen Kontakt zu seiner Familie halten zu können.

Der langjährige Nationalspieler bricht seine Zelte beim BVB in diesem Sommer nach insgesamt 13 Jahren im Klub ab. Für Borussia Dortmund und den FC Bayern brachte es den Innenverteidiger seit seinem Bundesliga-Debüt am 19. Mai 2005 auf 626 Pflichtspieleinsätze.