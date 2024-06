Matthäus mit brisantem Verdacht um Terzic und Hummels

IMAGO/Germany v Greece

Lothar Matthäus äußerte sich zur den Personalentscheidungen beim BVB

Mit dem Aus von Trainer Edin Terzic und Innenverteidiger Mats Hummels hat Borussia Dortmund den Umbruch eingeläutet. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus äußerte nun einen brisanten Verdacht rund um die Ex-BVB-Akteure.

"Ich glaube von außen betrachtet nicht, dass Edin Terzic von allein bei Borussia Dortmund aufgehört hat", sagte Matthäus bei "Sky" und ergänzte: "Ich glaube, dass beim BVB viel an Terzic hängen geblieben ist und dass man jetzt ein Gentleman's Agreement gefunden hat."

Die Tatsache, dass Nuri Sahin, der mittlerweile als neuer Chefcoach bestätigt wurde, schon im Winter als Co-Trainer geholt wurde, sei bereits "ein erster Fingerzeig gewesen, dass man mit der Vorrunde nicht hundertprozentig von Terzic überzeugt war".

Am Donnerstag hatte der BVB bekanntgegeben, dass der Klub und Terzic getrennte Wege gehen werden. Der 41-Jährige habe um die sofortige Auflösung seines Vertrags gebeten, die Schwarz-Gelben haben dieser Bitte nach einem gemeinsamen Gespräch entsprochen, hieß es in der Mitteilung.

Hummels-Aus als "Bestätigung für Nagelsmann"

Auch zum Aus von Mats Hummels bei Borussia Dortmund äußerte sich Matthäus ausführlich.

Dass der 35-Jährige keinen neuen Vertrag bekommen hat, sei ein "deutliches Zeichen für einen klaren Umbruch bei Borussia Dortmund".

Die Hummels-Kritik am Dortmunder Spielsystem könnte dem Innenverteidiger laut Matthäus auch bei der Nationalmannschaft zum Verhängnis geworden sein.

"Ich glaube, genau das, was Hummels über Dortmunds Spielweise gesagt hat, war ein Zeichen für Julian Nagelsmann, und der Bundestrainer hat dann die Entscheidung getroffen, Hummels nicht zur EM mitzunehmen", sagte Matthäus.

Der TV-Experte ergänzte: "Es könnte jetzt eine Bestätigung für Nagelsmann sein. Was Hummels damals in Dortmund gemacht hat, das hätte er auch in der Nationalmannschaft machen können."