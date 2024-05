Lewandowski-Berater dementiert pikante Gerüchte

IMAGO/Leonardo Gerzon

Robert Lewandowski will beim FC Barcelona bleiben

Robert Lewandowskis Berater Pini Zahavi tritt Spekulationen um einen Abgang seines Klienten vom FC Barcelona im kommenden Sommer entschieden entgegen.

"Das ist Schwachsinn, Fake News", sagte der Israeli dem polnischen Portal "Meczyki.pl". "Lewandowski wird zu 100 Prozent für die nächste Saison beim FC Barcelona bleiben."

Zuletzt hatte es in spanischen Medien erneut Berichte darüber gegeben, dass Lewandowski die Katalanen nach der Saison verlassen könnte.

Immer wieder heißt es, die Barca-Bosse wollten den inzwischen 35-Jährigen gerne loswerden, um sein horrendes Gehalt einzusparen. Zudem soll man in Barcelona nicht mehr zufrieden mit den Leistungen des Angreifers sein. Lewandowski steht nach 45 Pflichtspielen 2023/2024 "nur" bei 24 Treffern und neun Vorlagen. In der Vorsaison gelangen ihm noch 33 Tore und acht Assists in 46 Einsätzen.

Lewandowski selbst hatte zuletzt in einem Interview mit "Sport Bild" ebenfalls betont, ein Vereinswechsel in der anstehenden Transferperiode sei für ihn "definitiv ausgeschlossen" und "kein Thema".

USA oder Saudi-Arabien? Robert Lewandowski spricht Klartext

"Solange ich mich weiter so gut fühle wie jetzt und im Training merke, dass mir keiner davonläuft, will ich weiterspielen. Stand heute sage ich: Das geht noch mindestens zwei weitere Jahre so. Erst wenn ich merke, dass ich physisch nicht mehr auf Toplevel bin und Schmerzen habe, würde ich anfangen nachzudenken. Das ist aber nicht der Fall", ergänzte der Routinier.

Als mögliche Wechsel-Ziele Lewandowskis werden immer wieder Saudi-Arabien und die USA genannt. "Ich habe mich damit bislang keine Sekunde beschäftigt. Weder mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien noch in die USA. Das macht im Moment keinen Sinn", sagte Lewandowski.

Es gehe "irgendwann darum, was mein Herz und mein Kopf sagen. Wenn ich 38 Jahre alt bin und die Schmerzen kommen, muss ich mich fragen: Will ich überhaupt weitermachen?", erklärte der frühere Torjäger des FC Bayern. "So weit will ich aber heute noch nicht planen. Aktuell sage ich: Bis 2026 kann ich auf jeden Fall auf diesem höchsten Level spielen."