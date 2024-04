"Haben andere Ansprüche": BVB kassiert "Schlag aufs Maul"

IMAGO/O.Behrendt

BVB-Star Julian Brandt ist angefressen

Nach der 1:4-Klatsche bei RB Leipzig hängt bei Borussia Dortmund der Haussegen wieder einmal schief. Einige BVB-Protagonisten finden deutliche Worte.

"Wir haben heute zu viele Fehler gemacht. In der ersten Halbzeit haben wir vernünftig angefangen und ein schönes Tor geschossen, danach waren wir zu lethargisch und hatten nicht mehr 100 Prozent Fokus. Das 4:1 ist für mich ein kompletter Schlag aufs Maul", sagte Mittelfeldspieler Julian Brandt.

Platz vier ist für den BVB nun voraussichtlich außer Reichweite. "Es ist nicht unser Anspruch, Fünfter zu werden. Dieses Jahr ist die Spitzengruppe enteilt. Aber wir werden nicht aufgeben und wollen uns wieder für die Champions League qualifizieren", sagte Brandt.

Auch Torhüter Gregor Kobel zeigte sich angefressen. "Vier Gegentore und diese Niederlage tun sehr weh. Das war heute nichts. Es muss in so einem Spiel mehr von uns kommen", kritisierte der Schweizer Schlussmann.

Der 26-Jährige ergänzte: "Man muss klar sagen, dass wir in dieser Saison nicht zu den besten vier Mannschaften der Bundesliga gehören. Das kotzt mich brutal an, wir haben ganz andere Ansprüche. Die Saison ist noch nicht vorbei, aber das war ein Schritt in die falsche Richtung."

Die Stimmung vor dem Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch (21:00 Uhr) sei nun "sehr gedämpft".

Inkonstanz beim BVB "ein großes Thema"

Sportdirektor Sebastian Kehl analysierte, der BVB sei gegen RB durch Jadon Sanchos sehenswerten Schlenzer (20.) "verdient in Führung gegangen". Danach habe die Mannschaft aber "die Kontrolle über das Spiel verloren".

Kehl meinte: "In der zweiten Halbzeit haben wir viele Dinge nicht gut gemacht. Vor dem Spiel hatten wir die Hoffnung, dass wir uns auf Platz vier bringen. Aber über 90 Minuten war das einfach zu wenig." RB Leipzig sei dem BVB "in vielen Bereichen überlegen" gewesen.

Trainer Edin Terzic bezeichnete die negative Wende im Spiel des BVB nach der Führung als "sehr frustrierend. "Es ist ein großes Thema dieses Jahr, dass es Momente innerhalb einer Partie gibt, in der unser Spiel plötzlich kippt. Am Ende war es deutlich zu wenig und deswegen geht die Niederlage in Ordnung".