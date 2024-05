FC Bayern winkt Lewandowski-Bonus in Millionenhöhe

IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO

Zwei weitere Lewandowski-Tore würden den FC Bayern glücklich machen

Vier Pflichtspiele stehen für den FC Barcelona in dieser Saison noch auf dem Programm. Der FC Bayern drückt den Katalanen dabei besonders die Daumen, allen voran seinem früheren Angestellten Robert Lewandowski. Der Grund: Schießt der Pole noch mindestens zwei weitere Tore, klingelt in München die Kasse.

Wie die spanische Sportzeitung "AS" am Samstag berichtet, kann sich der FC Bayern womöglich auf eine weitere Millionen-Nachzahlung aus Barcelona freuen. Verantwortlich dafür wäre Robert Lewandowski und der Vertrag, den Barca im Sommer 2022 mit dem deutschen Rekordmeister abschloss.

Laut "AS" wurden in besagtem Vertrag Bonuszahlungen vereinbart, die unter gewissen Bedingungen fließen. Eine dieser Bedingungen sind mehr als 25 Pflichtspiel-Tore von Lewandowski innerhalb einer Saison. Aktuell steht der 35-Jährige wettbewerbsübergreifend bei 24 Treffern. Heißt: Schießt der Superstar in den verbleibenden vier Spielen noch zwei weitere Tore, fließt im Gegenzug Geld von Barcelona nach München.

FC Bayern darf auf Millionen-Nachzahlung hoffen

Die Summe hat es dabei durchaus in sich. Die "AS" berichtet von satten 1,25 Millionen Euro - viel Geld, vor allem für die klammen Katalanen, die mit Blick auf den Transfersommer auf jede Million angewiesen sind. Ein Szenario, das den Barca-Bossen "Kopfschmerzen bereitet", urteilt die spanische Zeitung.

Nicht ausgeschlossen ist, dass die 1,25 Millionen Euro nicht die einzige Zahlung sein könnte, die vom Barca-Konto abgeht. Der Grund: Bei aktuell nur drei Treffern Rückstand auf den in der LaLiga-Torschützenliste führenden Artem Dovbyk (FC Girona) hat Lewandowski noch immer Chancen auf die Torjägerkanone.

Dem Vernehmen nach könnte auch hier eine Bonuszahlung für den FC Bayern fällig werden, falls sein ehemaliger Angestellter diesen persönlichen Titel erringt. In der vergangenen Saison gewann Lewandowski die prestigeträchtige Pichichi-Trophäe und löste damit Karim Benzema als Torschützenkönig der spanischen Liga ab.