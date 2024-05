"Mir reicht's!": Klub-Ikone rechnet mit 1. FC Köln ab

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Pierre Littbarski rechnet mit der Absteiger-Mannschaft des 1. FC Köln ab

Mehr als 500 Pflichtspiele absolvierte Pierre Littbarski als Profi für den 1. FC Köln. Über den Bundesliga-Abstieg seines Ex-Klubs ärgert sich der 64-Jährige sehr, wie er in einem Instagram-Video deutlich machte.

Dort kritisiert der Weltmeister von 1990 die Verantwortlichen des Traditionsklubs hart. "Mir reicht's! Der FC ist schon wieder abgestiegen", eröffnete der gebürtige Berliner seine emotionale Botschaft, die auf insgesamt drei Beiträge aufgeteilt ist. In seinem ersten Posting, das am Freitagmittag auf Instagram veröffentlicht wurde, nahm der Ex-Profi die Transferpolitik und das Team auseinander.

"Jeder hat es gesehen: Vorne hatte der FC keine Ideen, Kreativität und Torgefahr. Hinten war er trotz eines überragenden Torhüters Schwäbe offen wie ein Scheunentor", sagte der 73-malige Nationalspieler sichtlich verärgert und legte nach: "Ich bin nicht der Meinung: Speziell im letzten Spiel, aber auch in anderen Spielen, war mehr drin, hätte man mehr geben können. Das waren keine 100 Prozent."

1. FC Köln mit "Fehlern in Millionen-Höhe"

Durch den Abgang von einigen Leistungsträgern und der Transfersperre stellt sich Littbarski die Frage, "wie man da in der 2. Liga bestehen, geschweige denn aufsteigen" will: "Das sind Fehler in Millionen-Höhe. In der freien Wirtschaft zieht man die Verantwortlichen zur Rechenschaft."

Zudem verärgere ihn, dass sich keiner der Verantwortlichen des 1. FC Köln schuldig am Absturz der Geißböcke bekennt. "Ich würde mir wünschen, dass jemand aufsteht und sagt: 'Ich hab's verbockt. Ich habe die Situation unterschätzt, ich stehe dafür gerade.' Nein, die kleben alle an ihren Posten wie mit Pattex festgeklebt", kritisierte Littbarski, der auf personelle Veränderungen pocht.

Littbarski spielte mit kurzer Unterbrechung von 1978 bis 1993 für die Kölner. Als FC-Spieler gewann er 1990 mit der deutschen Nationalmannschaft den Weltmeister-Titel. In seiner späteren Karriere war er unter anderem Co-Trainer, Interimstrainer, Leiter der Scoutingabteilung und auch Markenbotschafter des VfL Wolfsburg.