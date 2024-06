Doppelschlag? Bayern-Deals rücken angeblich näher

IMAGO/Natalie Mincher/SPP

Michael Olise will angeblich zum FC Bayern

Geht jetzt alles ganz schnell? Am Freitagabend überschlugen sich plötzlich die Meldungen im einen möglichen Wechsel von Michael Olise vom englischen Erstligisten Crystal Palace zum FC Bayern. "Sky" wiederum schreibt von "konkreten" Verhandlungen wegen eines anderen Offensivstars.

Dass der FC Bayern zu den Klubs zählen soll, die ein Auge auf den französischen Flügelstürmer Michael Olise von Crystal Palace geworfen haben sollen, geistert schon etwas länger durch die Medien. Auf einmal soll ein Deal allerdings in greifbare Nähe rücken.

Der FC Bayern habe wie auch das England-Duo FC Chelsea und Newcastle United in der letzten Woche Kontakt zu Crystal Palace geknüpft, um einen Transfer des 22-jährigen französischen Nationalspieler auszuloten. Laut David Ornstein von "The Athletic" soll sich Olise nun für einen Wechsel nach München entschieden haben. Es werde nun erwartet, dass sich der FC Bayern mit Crystal Palace auf einen Deal einigt, so Ornstein.

In Olises Vertrag soll eine Ausstiegsklausel existieren, die einen Abschied für 60 Millionen Euro ermöglicht. Eine Summe, die der FC Bayern zwar sicher stemmen kann, aber wohl nur ungerne investieren würde.

Die "Sport Bild" berichtet, dass die Ablöse sogar bei 65 Millionen Euro liegt, Bayern dennoch gerne zugreifen würde. Die Sportzeitung wirft mit zehn bis zwölf Millionen Euro pro Jahr sogar schon ein konkretes Gehalt in den Raum. Transfer-Insider Fabrizio Romano enthüllt derweil eine angeblich erzielte Einigung zwischen Bayern und Olise.

FC Bayern soll mit PSG wegen Simons verhandeln

"Sky" will hingegen erfahren haben, dass Xavi Simons, der 2023/24 von Paris Saint-Germain an RB Leipzig verliehen war, weiter ein "Wunschziel" von Bayerns Sportchef Max Eberl sei. Demnach befindet man sich bezüglich des Oranje-Youngsters in "konkreten Verhandlungen".

Der deutsche Rekordmeister soll eine Leihe mit Kaufpflicht anstreben. Letztere soll bei satten 70 Millionen Euro liegen.

Der 21-jährige Offensivspieler soll einen Engagement an der Isar offen gegenüberstehen, dass die Münchner, die bislang noch kaum Einnahmen generiert haben, allerdings 130 Millionen Euro in die Abteilung Attacke investieren und Olise und Simons holen, erscheint eher unwahrscheinlich.