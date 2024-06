Hamann verteilt Extralob an zwei DFB-Stars

IMAGO/Manuel Blondeau/AOP.Press

Jamal Musiala (M.) spielt bisher eine starke Heim-EM

Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich bei der bisherigen Heim-EM schadlos gehalten und als erstes Team vorzeitig das Ticket für die K.o.-Phase lösen können. Nach dem 2:0-Erfolg gegen Ungarn verteilte der einstige Vize-Weltmeister und heutige TV-Experte Dietmar Hamann ein Extralob an gleich zwei DFB-Stars.

Zunächst hob der 50-Jährige die bisherige Performance von Kapitän Ilkay Gündogan heraus, die Hamann in seiner "Sky"-Kolumne mit einem wahren Loblieb besang.

"Gündogan hat seinen Platz in der Mannschaft und die Binde absolut verdient. Wie er vorangeht und im Spiel nach vorne immer wieder Akzente setzt, ist hervorragend. Er ist bisher der perfekte Kapitän", so der einstige Mittelfeldspieler, der einst ebenso wie Gündogan für Manchester City in der Premier League spielte.

Der "herausragende deutsche Akteur" aber sei bislang Jamal Musiala, befand Hamann und ergänzte: "Die Engländer trauern ihm hinterher, aber sie schaffen es nicht, einen Phil Foden oder Harry Kane ins Spiel zu bringen. Ich denke, dass Musiala die richtige Entscheidung getroffen hat und dass er bei uns besser aufgehoben ist. Er hat sichtlich großen Spaß und ich hoffe, dass es bei ihm so weitergeht."

Nagelsmann hat bislang "alles richtig gemacht"

Der ehemalige Nationalspieler hofft darauf, dass sich die starken Leistungen der ersten Turnierwoche aus deutscher Sicht weiter fortsetzen: "Aber ich würde nicht zu weit vorausschauen. Die ersten beiden Spiele waren okay, aber gegen die Schweiz wird es noch einmal schwieriger", warnte Hamann allerdings auch.

Bundestrainer Julian Nagelsmann habe bisher "alles richtig gemacht", meinte der TV-Experte: "Bei der Zusammenstellung des Kaders, den Aufstellungen und den Wechseln." Es sei auch richtig, die Euphorie jetzt nicht zu bremsen. "Du musst sie laufen lassen, aber du musst dir bewusst sein, dass die EM erst nächste Woche richtig losgeht. Die Pflichtaufgabe ist bewältigt, dass wir weiterkommen, durfte man erwarten."