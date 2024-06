Bericht: FC Bayern hat für Palhinha nochmal draufgelegt

IMAGO/Jose Manuel Alvarez Rey

Joao Palhinha steht beim FC Bayern weit oben auf dem Zettel

Joao Palhinha bleibt ein heiß begehrtes Transferziel des FC Bayern in diesem Sommer. Der portugiesische Nationalspieler, der sich mit seiner Mannschaft bei der Europameisterschaft derzeit auf Kurs Richtung Achtelfinale befindet, soll als neuer Sechser zu den Münchner kommen. Jetzt hat der FC Bayern sein Angebot an Palhinhas Klub FC Fulham wohl noch einmal nachgebessert.

So zumindest heißt es in einem jüngsten "Sky"-Bericht. Nach Informationen des TV-Senders soll der FC Bayern zuletzt nämlich in weiteren Nachverhandlungen und konkreten Gesprächen bis zu 46 Millionen Euro an Ablösezahlung inklusive Boni für den 28-Jährigen geboten haben. Zuvor war von einem 42-Millionen-Angebot an den englischen Erstligisten FC Fulham die Rede.

Wie es weiter heißt, soll die Schmerzgrenze des deutschen Rekordmeisters mit diesen nachgebesserten Angebot erreicht worden sein. Eine weitere Erhöhung wird es demnach wohl nicht mehr geben.

Entweder, der Klub aus London stimmt diesem jüngsten Transferpaket für Palhinha zeitnah zu, oder der FC Bayern könnte sich aus dem Rennen um den EM-Fahrer verabschieden. Schon im vergangenen Winter hatte es in den zähen Transferverhandlungen zwischen den Bayern und Fulham keine Einigung gegeben für den Mittelfeldspieler, der auf der Insel noch bis 2028 unter Vertrag steht.

Palhinha spielt seit 2022 für den FC Fulham

Grundsätzlich sei der Spieler selbst weiterhin gewillt, den Schritt in die Bundesliga und zum FC Bayern in diesem Sommer zu gehen. Dennoch sind es laut "Sky" mittlerweile die Münchner selbst, die den Markt aber nach weiteren Optionen prüfen, sollte Fulham der jüngsten Offerte erneut nicht zustimmen.

Joao Palhinha war im Sommer 2022 in die englische Premier League gewechselt und hatte seit dem 68 Partien im Fußball-Oberhaus bei den Briten bestritten (sieben Tore). Gekommen war er einst von Sporting Lissabon.