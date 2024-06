FC Bayern und Kimmich ist "keine große Liebe mehr"

IMAGO/Laci Perenyi

Joshua Kimmich ist als Rechtsverteidiger im DFB-Team unumstritten

Bei der laufenden Fußball-EM ist Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger in der deutschen Nationalmannschaft absolut unumstritten, ragt vor allem offensiv als Vorlagen- und Flankengeber heraus. Über seine sportliche Zukunft beim FC Bayern wird derweil heftig spekuliert.

"Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg ist sich sicher, dass eine erneute Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister mittlerweile "die unwahrscheinlichste Option" ist. Vielmehr stünden die Zeichen weiterhin auf Trennung - und zwar schon in diesem Sommer.

Kimmich steht beim FC Bayern bekanntermaßen noch bis Sommer 2025 unter Vertrag, würde also in diesem Jahr in sein letztes Jahr bei den Münchnern starten. Konkrete Gespräche über eine erneute Ausdehnung des Arbeitspapieres hat es bis heute noch nicht gegeben, derzeit ist der Fokus des 29-Jährigen ohnehin voll auf die Heim-EM gerichtet.

Sollten die Gespräche zwischen dem Klub und dem Defensivspieler anschließend im Juli und August erfolglos bleiben, scheint ein Transfer in diesem Jahr noch möglich zu sein.

Als Alternativen sollen für Kimmich selbst laut "Sky" allerdings nur die absoluten Top-Klubs um Real Madrid, Manchester City, FC Liverpool oder FC Barcelona in Betracht kommen.

Kimmich wurde achtmal deutscher Meister mit dem FC Bayern

Laut dem Medienbericht ist vor allem das zerrüttete Vertrauensverhältnis zwischen Joshua Kimmich und dem FC Bayern der Grund dafür, dass sich der gebürtige Rottweiler ernsthaft mit einem Abschied aus München beschäftigen soll.

Die Verstimmungen zwischen beiden Seiten reichen bereits in die Hochphase der Corona-Pandemie zurück. Damals hatte sich Kimmich zunächst aufgrund von gesundheitlichen Bedenken nicht impfen lassen und diese Entscheidung auch öffentlich kommuniziert. Ihm habe es in dieser Zeit an Rückendeckung vom Verein gefehlt, hatte der Nationalspieler moniert.

Seit 2015 ist Kimmich ansonsten beim FC Bayern eine feste und gesetzte Größe, spielte für den Rekordmeister schon Innenverteidiger, Außenverteidiger und im defensiven Mittelfeld. Er wurde achtmal deutscher Meister und gewann 2020 mit dem FC Bayern die Champions League.