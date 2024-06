Bayern-Ikone reagiert auf Neuer-Kritik

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Manuel Neuer (l.) zeigte gegen Ungarn mehrere starke Paraden

Manuel Neuer wurde noch unmittelbar vor dem Start der Fußball-EM in der Öffentlichkeit heftig kritisiert, nachdem er sich im Trikot des FC Bayern sowie im Testspiel der Nationalmannschaft gegen Griechenland ungewohnte Fehler erlaubt hatte. Sogar sein Stammplatz wurde bisweilen infrage gestellt. Nach seiner stabilen Leistung gegen Ungarn im zweiten Gruppenspiel (2:0) äußerte sich nun Bayern-Legende Mehmet Scholl zu der Kritik am viermaligen Welttorhüter.

Der 53-Jährige sah es als übertrieben an, dass Neuer in den Tagen und Wochen vor der Europameisterschaft überhaupt derart heftig in die Mangel genommen wurde. "Es geht ja um die grundsätzlichen Fähigkeiten von Neuer - und die sind fantastisch. Die hat er auch wieder gezeigt", meinte der langjährige Bayern-Spieler im Gespräch mit der "Bild".

Scholl zeigte daher auch Verständnis dafür, dass Neuer nach einer Rettungstag bei einem direkten Freistoß von Dominik Szoboszlai am letzten Mittwoch auch besonders ausgiebig und enthusiastisch von seinem Teamkollegen Joshua Kimmich und Jonathan Tah gefeiert wurde.

"Die Mannschaft hat auch gespürt, dass die Kritik an Neuer völlig überzogen ist. Seine Qualitäten sind doch seit über einem Jahrzehnt unbestritten. Die Mannschaft spürt: Da wird jemand von uns, den wir sehr mögen, der uns öfter Mal den Arsch rettet, jetzt die ganze Zeit angegriffen, weil er mal eine schlechte Phase hatte", so der achtmalige deutsche Meister, der an den Qualitäten des 38-Jährigen im Grundsatz keinerlei Zweifel hegt.

Neuer steht vor neuem EM-Rekord

Die Reaktion von Neuers Teamkollegen nach seinen jüngsten Paraden gegen die Ungarn befand Scholl daher auch als sehr positiv und förderlich für den Teamgeist: "Die Spieler haben ein sehr feines Gespür dafür: Wie geht es meinem Kollegen? [...] Es war klar: Neuer ist unter Druck und hat einfach nur gezeigt, was er seit über einem Jahrzehnt macht: Gute Leistungen bringen."

Manuel Neuer spielt derzeit seine insgesamt vierte Fußball-EM als deutsche Nummer eins. Am Sonntag steigt er mit seinem 18. EM-Einsatz für das DFB-Team zum alleinigen Rekordtorhüter bei Europameisterschaften auf.