FC Bayern macht Ernst bei Oranje-Star Xavi Simons

Xavi Simons spielt derzeit mit der Niederlande die EM in Deutschland

Als Leihspieler von Paris Saint-Germain hatte Xavi Simons in der abgelaufenen Saison im Trikot von RB Leipzig für mächtig Furore in der Fußball-Bundesliga gesorgt. Nur allzu gerne würden die Roten Bullen den Offensivmann noch ein weiteres Jahr von PSG ausleihen. Mittlerweile mischt aber auch der FC Bayern in der Personalie kräftig mit.

Der deutsche Rekordmeister soll sein ernsthaftes Interesse an dem gebürtigen Amsterdamer hinterlegt haben, der aktuell mit der niederländischen Nationalmannschaft bei der EM in Deutschland am Start ist. Darüber zumindest berichtete "Sky" am Freitag.

Laut dem TV-Sender wolle der FC Bayern in Person von Sportvorstand Max Eberl "alles dafür tun", dass Xavi im laufenden Transfersommer zu den Münchnern wechselt. Konkret peilt der Tabellendritte der abgelaufenen Bundesliga-Saison wohl an, den 21-Jährigen zunächst für ein Jahr von Paris Saint-Germain auszuleihen.

Anschließend soll im Sommer 2025 eine Kaufpflicht für den offensiven Mittelfeldspieler greifen, die entsprechende Ablösesumme soll sich dann im Bereich zwischen 60 und 70 Millionen Euro bewegen.

Xavi sammelte 19 Scorerpunkte für RB Leipzig

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, soll der FC Bayern auch optimistisch sein, dass ein Transfer des dribbelstarken Rechtsfußes in diesem Sommer tatsächlich klargemacht werden kann. Xavi selbst und seine Berater sollen entsprechende Signale in Richtung der Münchner gesendet haben.

Noch hat aber wohl auch RB Leipzig in der Causa Xavi Simons nicht ganz aufgegeben. "Wir sind in dieser Personalie noch schwer dran, alles für uns in die Waagschale zu werfen. Es gibt keinen neuen Zwischenstand. Was wir bestätigen können ist, dass wir weiterhin stark interessiert sind", meinte RB-Sportdirektor Rouven Schröder gegenüber einer Medienrunde am Freitag.

Der Oranje-Star, der neben der niederländischen auch die spanische Staatsbürgerschaft besitzt, hatte in seiner ersten Bundesliga-Saison 32 Spiele bestritten und dabei starke 19 Scorerpunkte (acht Tore und elf Assists) gesammelt.