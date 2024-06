Überraschung! FC Schalke 04 holt Belgien-Youngster

IMAGO/David Catry

Martin Wasinski hat beim FC Schalke 04 unterschrieben

Gehen der Verkündung eines Transfers meist reichlich Spekulationen voraus, hat der FC Schalke 04 diesen Deal klammheimlich über die Bühne gebracht. Die Königsblauen verkündeten am Freitag, dass der junge Belgier Martin Wasinski bei S04 einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat.

Martin Wasinksi hat sich dem FC Schalke 04 angeschlossen. Der 20-jährige belgische Juniorennationalspieler kommt vom Erstligisten Sporting Charleroi, spielte seit Januar 2023 allerdings auf Leihbasis für KV Kortrijk. Insgesamt kommt der Innenverteidiger bislang auf 48 Pflichtspiele im belgischen Profi-Fußball.

Eine Ablöse dürfte nicht fällig werden, da Wasinskis Vertrag ausläuft.

"Martin ist ein intelligenter Defensivspieler mit Stärken in der Spieleröffnung", erklärt Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots in einer offiziellen Mitteilung auf "schalke04.de". "Er ist erst 20 Jahre alt, hat aber schon mehr als 40 Einsätze in der ersten belgischen Liga gesammelt. Neben dieser Erfahrung bringt Martin den großen Willen mit, sich nun auf Schalke weiterzuentwickeln."

FC Schalke 04 nahm schon mehr als zehn Millionen Euro ein

Auch Wasinski selbst kommt zu Wort: "Die Verantwortlichen von Schalke 04 haben mir in den Gesprächen aufgezeigt, wie ich in diese Mannschaft und zu diesem großen Verein mit langer Tradition passe. Ich kann den Trainingsstart in der kommenden Woche kaum erwarten."

Zuvor hatte Königsblau bereits die Adrian Gantenbein vom FC Winterthur, Ron-Thorben Hoffmann und Anton Donkor von Eintracht Braunschweig sowie Jannik Bachmann von Hansa Rostock und Offensiv-Talent Aris Bayindir von RB Leipzig verpflichtet. Zudem stößt der zuletzt vereinslose deutsche Ex-Nationalspieler Amin Younes zum Profiteam.

Auf Abgangsseite kassierte man unlängst Ablösen für Marius Müller (für etwa 1,5 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg), Keke Topp (für etwa zwei Millionen Euro zu Werder Bremen und Assan Ouédraogo (für etwa zehn Millionen Euro zu RB Leipzig).