Zum Schnäppchenpreis? FC Bayern heiß auf Barca-Juwel

IMAGO/Urbanandsport

Marc Guiu hat das Interesse des FC Bayern geweckt

Gelingt dem FC Bayern ein echter Transfercoup mit Blick auf die Zukunft? Angeblich hat der deutsche Fußball-Rekordmeister die Fühler nach einen vielversprechenden Youngster des FC Barcelona ausgestreckt. Das finanzielle Risiko? Eher gering!

Der FC Bayern soll Interesse daran zeigen, Marc Guiu vom FC Barcelona unter Vertrag zu nehmen. Das berichtet der italienische Transfer-Insider Fabrizio Romano.

Demnach droht den Münchnern allerdings namhafte Konkurrenz: Auch der FC Chelsea soll ein Auge auf den 18-jährigen Angreifer geworfen haben.

Guiu bestritt für die Barca-Profis 2023/24 sieben Kurzeinsätze, dennoch gelangen ihm dabei zwei Treffer. Eine Ausbeute, die das Potenzial des spanischen U19-Nationalspielers erahnen lässt.

Sozusagen als Kirsche auf der Sahnetorte birgt der Deal Romano zufolge kaum finanzielles Risiko. Guiu soll in seinem ohnehin nur noch bis Ende Juni 2025 datiertem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von sechs Millionen Euro verankert haben. Selbst wenn Guiu bei einem Wechsel an die Säbener Straße sehr wenig zu Zuge kommen sollte, würde man diese Summe wohl leicht wieder erzielen können.

Das spricht gegen einen Wechsel zum FC Bayern

Ein Selbstläufer wird der Transfer aber wohl nicht. Der FC Barcelona soll nämlich keinesfalls planen, Guiu kampflos ziehen zu lassen. Im Gegenteil: Die Katalanen wollen den Vertrag mit ihrem Offensiv-Talent verlängern, Gespräche sollen bald folgen.

Für einen Verbleib bei den Blaugrana könnte vor allem die Jugend-Offensive sprechen, die Präsident Joan Laporta unlängst ausgab.

"Flick [Barcas neuer Coach Hansi Flick, Anm.d.Red.] ist klar, dass er sich bedingungslos für La Masia einsetzen muss. Er weiß, dass er hier Juwelen wie Lamine Yamal, Héctor Fort, Cubarsí, Balde und Gavi hat. Er freut sich auf die Arbeit mit den jungen Spielern. Er ist sehr motiviert, das Beste aus dieser Mannschaft herauszuholen", stellte Laporta Anfang Juni im Gespräch mit dem vereinseigenen Sender "Barca One" klar.