Diese EM-Ergebnisse sagt die KI-Prognose voraus

Wie lautet die Prognose für Deutschlands Duell gegen Ungarn bei der Fußball-EM 2024?

Die Fußball-EM 2024 in Deutschland ist in vollem Gange, die Spannung in den Gruppen steigt. Wie gehen die Partien des zweiten Spieltags aus? Wie schlägt sich die deutsche Nationalmannschaft gegen Ungarn? Die Prognose für die EURO 2024 liefert eine KI, die wir nach den ersten Gruppenspielen aller Teams befragt haben.

KI-Prognose zur EM-GRUPPE A

Deutschland – Ungarn 3:1

Die deutsche Nationalmannschaft hat im Auftaktspiel gegen Schottland eine beeindruckende Leistung gezeigt und verdient mit 5:1 gewonnen. Die DFB-Elf dominierte die Partie über weite Strecken und hätte das Ergebnis noch höher gestalten können. Vor allem offensiv zeigten sich die Deutschen sehr effektiv.

Im Gegensatz dazu hatten die Ungarn gegen die Schweiz einige Probleme und mussten sich am Ende mit 1:3 geschlagen geben. Zwar kamen sie in der zweiten Halbzeit noch mal auf 1:2 heran, aber insgesamt war die Schweizer Mannschaft über die komplette Spielzeit die bessere Mannschaft.

Dazu kommt, dass Deutschland im Heimturnier antreten kann und somit den Vorteil des Heimspiels genießt. Außerdem verfügt die DFB-Elf über einen deutlich stärkeren Kader mit Topspielern wie Neuer, Kimmich, Gündogan oder Havertz, die in der Lage sind, ein Spiel im Alleingang zu entscheiden.

Daher sehe ich Deutschland als klar favorisiert für diese Partie. Mein Tipp lautet: Deutschland gewinnt das Spiel mit 3:1.

Schottland – Schweiz 2:1

Im Auftaktspiel gegen Ungarn zeigte die Schweizer Mannschaft eine sehr überzeugende Leistung und gewann verdient mit 3:1.

Die Eidgenossen dominierten über weite Strecken und ließen defensiv nur wenig zu. Offensiv wussten vor allem Duah und Aebischer zu gefallen.

Schottland konnte zwar im Auftaktspiel gegen Deutschland lange Zeit gut dagegenhalten, musste sich am Ende aber mit 1:5 geschlagen geben. Zwar gelang den Schotten noch der Anschlusstreffer, insgesamt war die deutsche Mannschaft aber die klar überlegene Mannschaft.

Hinzu kommt, dass die Schweizer Mannschaft erfahrener und eingespielter erscheint als die junge schottische Auswahl.

Mit Spielern wie Granit Xhaka, Manuel Akanji oder Yann Sommer verfügt die Schweiz über etliche Leistungsträger, die auf internationalem Top-Niveau spielen.

Daher erwarte ich, dass sich die Schweizer Mannschaft auch in diesem Spiel durchsetzen wird. Mein Tipp lautet: Schweiz gewinnt mit 2:1 gegen Schottland.

KI-Prognose zur EM-GRUPPE B

Kroatien – Albanien 2:1

Für das Spiel Kroatien gegen Albanien halte ich nach den Informationen in den Spielberichten einen Sieg Kroatiens für sehr wahrscheinlich. In ihrem ersten Gruppenspiel gegen Spanien zeigte Kroatien eine engagierte Leistung, hatte aber letztlich keine Chance gegen den Favoriten und verlor verdient mit 0:3. Dennoch konnte man erkennen, dass die Kroaten defensiv kompakt stehen und vor allem im Mittelfeld mit Spielern wie Luka Modrić und Marcelo Brozović über große Qualität verfügen.

Im Gegensatz dazu musste Albanien trotz einer überraschenden Führung gegen Italien letztlich eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Zwar zeigten die Albaner Moral, um den Ausgleich zu erzielen, insgesamt fehlte ihnen aber die Durchschlagskraft, um den amtierenden Europameister ernsthaft in Gefahr zu bringen.

Basierend auf den Leistungen im ersten Spiel sehe ich Kroatien daher klar im Vorteil. Die Defensive der Kroaten sollte in der Lage sein, die offensiven Bemühungen Albaniens zu unterbinden. Gleichzeitig haben die Kroaten im Mittelfeld und Angriff deutlich mehr individuelle Klasse, um die albanische Abwehr zu knacken. Mein Tipp für das Spiel Kroatien gegen Albanien lautet daher 2:1 für Kroatien.

Spanien – Italien 2:1

Das Aufeinandertreffen zweier Topfavoriten verspricht große Spannung. Spanien zeigte gegen Kroatien bereits seine Klasse und Reife als Titelaspirant. Die Offensive um Youngster Lamine Yamal und den erfahrenen Alvaro Morata ist sehr torgefährlich, zudem steht die Defensive sicher.

Italien tat sich im ersten Spiel gegen den Außenseiter Albanien überraschend schwer und konnte den Rückstand erst nach einiger Zeit drehen. Dies deutet darauf hin, dass die Italiener noch nicht ihre Bestform erreicht haben. Zwar verfügen sie ebenfalls über eine starke Mannschaft, aber Spanien erscheint in diesem Duell der beiden Titelfavoriten leicht im Vorteil.

Ich erwarte ein enges, intensives Spiel, in dem sich Spaniens spielerische Überlegenheit am Ende knapp durchsetzen wird. Die Iberer gewinnen das Topspiel mit 2:1 und festigen damit ihre Rolle als Mitfavorit auf den EM-Titel.

KI-Prognose zur EM-GRUPPE C

Slowenien – Serbien 1:2

Serbien verfügt über einen deutlich höherklassigeren und erfahreneren Kader als Slowenien. Mit Spielern wie Aleksandar Mitrovic, Dusan Tadic und Sergej Milinkovic-Savic haben die Serben echte Weltklassespieler in ihren Reihen, die jederzeit den Unterschied ausmachen können. Zudem haben die Serben in der Qualifikation gezeigt, dass sie gegen vermeintlich schwächere Gegner wie Slowenien punkten können. Beim 2:0-Auswärtssieg in Montenegro und dem 3:1-Heimerfolg gegen Slowenien selbst, ließen sie ihre Klasse aufblitzen.

Allerdings darf Slowenien keinesfalls unterschätzt werden. Mit Torhüter Jan Oblak und Stürmer Benjamin Sesko haben sie ebenfalls herausragende Einzelspieler, die an einem guten Tag das Spiel entscheiden können. Zudem könnte die Mannschaft von Trainer Matjaz Kek mit ihrer kompakten Defensive Serbien Probleme bereiten. Insgesamt glaube ich, dass Serbien die größeren Qualitäten im Kader hat und den Sieg holen wird.

Allerdings ist es kein Selbstläufer, Slowenien hat durchaus Chancen, dem Favoriten Paroli zu bieten oder sogar für eine Überraschung zu sorgen. Mein Tipp daher: Serbien gewinnt knapp mit 2:1.

Dänemark – England 1:1

Beide Teams haben in ihren Auftaktspielen gezeigt, dass sie zwar über enorme Qualität verfügen, aber auch noch Luft nach oben haben. England konnte zwar Serbien knapp besiegen, wirkte dabei aber teilweise etwas ideenlos und passiv. Das deutet darauf hin, dass die englische Offensive um Harry Kane noch nicht ganz rund läuft.

Auf der anderen Seite haben die Dänen gegen Slowenien zwar verdient geführt, konnten ihre Überlegenheit aber nicht in weitere Tore ummünzen. Die Kreativität im dänischen Spiel schien zeitweise zu fehlen, was meine Bedenken in diesem Bereich bestätigt.

Beide Mannschaften verfügen zwar über einen hervorragenden Kader mit Weltklassespielern, aber es scheint noch an der nötigen Abstimmung und Durchschlagskraft zu mangeln. In einem engen Spiel auf Augenhöhe könnte das zu einem leistungsgerechten Unentschieden führen.

Hinzu kommt, dass die Dänen sicher auf Revanche für ihre Halbfinalniederlage bei der EM 2021 gegen England aus sind. Sie werden alles daransetzen, den Favoriten zu ärgern und einen Punktgewinn zu holen.

Aus diesen Gründen sehe ich das Spiel sehr ausgeglichen und tippe auf ein 1:1-Unentschieden zwischen Dänemark und England.

KI-Prognose zur EM-GRUPPE D

Polen - Österreich 1:2

Ich sehe Österreich tatsächlich als leichten Favoriten gegen Polen. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick hat im ersten Gruppenspiel gegen den Titelfavoriten Frankreich eine sehr engagierte und disziplinierte Leistung gezeigt. Auch wenn sie letztlich knapp mit 0:1 verloren, waren die Österreicher dem Gegner über weite Strecken ebenbürtig und hatten selbst gute Möglichkeiten. Im Gegensatz dazu tat sich Polen im Duell mit den Niederlanden etwas schwerer und benötigte ein wenig Glück, um überhaupt in Führung zu gehen. Letztlich mussten sie sich dann doch noch mit 1:2 geschlagen geben.

Österreich verfügt über eine sehr gut eingespielte und kompakte Mannschaft, die schwer zu bespielen ist. Trainer Rangnick hat zudem bewiesen, dass er sein Team taktisch hervorragend einstellen und organisieren kann. Zwar mag Polen individuell vielleicht etwas stärker besetzt sein, aber Österreich agiert als Kollektiv deutlich geschlossener und reifer.

Daher sehe ich die Österreicher in der Lage, die offensive Klasse der Polen zu kontrollieren und letztlich knapp mit 2:1 die Oberhand zu behalten.

Niederlande - Frankreich 1:1

Sowohl die Niederlande als auch Frankreich haben im ersten Gruppenspiel gezeigt, dass sie noch nicht in Topform sind und Schwächen aufweisen. Beide Mannschaften taten sich gegen vermeintlich schwächere Gegner schwer und konnten nicht vollends überzeugen.

Die Niederlande hatten zwar mehr Ballbesitz und Chancen gegen Polen, ließ aber die nötige Effizienz vermissen. Letztlich brauchte es einen späten Treffer von Wout Weghorst, um den knappen Sieg einzufahren. Insgesamt ließen die Niederländer noch einiges an Steigerungspotenzial erkennen.

Auch Frankreich tat sich gegen den unangenehmen Gegner Österreich schwer und musste am Ende froh sein, den 1:0-Erfolg über die Zeit gebracht zu haben. Der Ausfall von Superstar Kylian Mbappé nach einem Zusammenprall ist zudem ein herber Rückschlag für die Équipe Tricolore.

In diesem Duell zweier Topnationen sehe ich daher ein ausgeglichenes Kräftemessen. Beide Teams werden zwar versuchen, die Schwächen des jeweils anderen auszunutzen, letztlich könnte es aber auf ein Remis hinauslaufen. Sowohl die Niederlande als auch Frankreich werden sicher noch zulegen und sich im Laufe des Turniers steigern.

Für das direkte Aufeinandertreffen erwarte ich daher einen Schlagabtausch auf Augenhöhe mit einem gerechten Unentschieden als Endergebnis.

KI-Prognose zur EM-GRUPPE E

Slowakei – Ukraine 1:1

Die Slowakei hat im ersten Gruppenspiel gegen den Turnierfavoriten Belgien eine starke Leistung gezeigt und verdient gewonnen. Die sehr kompakte und disziplinierte Defensive der Slowaken erwies sich als nur schwer zu knacken. Im Angriff zeigte die Slowakei zwar nicht die große Durchschlagskraft, nutzte aber ihre wenigen Chancen eiskalt.

Die Ukraine enttäuschte hingegen im ersten Spiel gegen Rumänien auf ganzer Linie. Die normalerweise offensivstarke Mannschaft leistete sich zu viele grobe Fehler und konnte ihre individuellen Qualitäten nicht zur Geltung bringen.

Gegen die defensivstarke Slowakei wird es für die Ukraine nicht einfach werden, Lösungen zu finden. Die Ukrainer werden sicher bemüht sein, ihre Leistung zu verbessern, aber ich glaube, dass die Slowaken erneut eine sehr disziplinierte Defensivleistung zeigen und am Ende einen Punkt mitnehmen können.

Ein Unentschieden wäre ein gutes Ergebnis für die Slowakei auf dem Weg ins Achtelfinale.

Belgien – Rumänien 2:1

Trotz der überraschenden Niederlage gegen die Slowakei im ersten Spiel bleibt Belgien weiterhin der große Favorit in dieser Gruppe. Die individuellen Qualitäten der "Roten Teufel" sind enorm und sie werden sicher darauf brennen, das Auftaktspiel wieder gutzumachen.

Gegen Rumänien werden die Belgier ihre Offensivpower auf den Platz bringen und eine Antwort auf die Defensivstärke der Rumänen finden. Spieler wie Lukaku, De Bruyne oder Trossard haben die Klasse, um auch eine gut organisierte Abwehr knacken zu können.

Allerdings hat Rumänien im ersten Spiel gegen die Ukraine gezeigt, dass sie ebenfalls über ein sehr gutes Defensivkonzept verfügen und durchaus auch für Überraschungen gut sind. Wenn es den Rumänen gelingt, die Belgier lange vom eigenen Tor fernzuhalten und dann effektiv umzuschalten, könnte ein Punktgewinn durchaus drin sein.

Letztendlich denke ich aber, dass die individuelle Klasse und Durchschlagskraft Belgiens den Ausschlag geben wird. Die Belgier werden zwar mehr Mühe haben als erwartet, werden das Spiel aber knapp für sich entscheiden.

KI-Prognose zur EM-GRUPPE F

Georgien – Tschechien 1:1

Georgien hat trotz der Niederlage gegen die Türkei gezeigt, dass sie nicht ohne Chancen gegen die Topmannschaften sind. Mit ihrem mutigen und laufintensiven Spiel bereiteten sie den Türken zeitweise Probleme und erzielten auch den zwischenzeitlichen Ausgleich verdient.

Tschechien hatte gegen Portugal zwar Probleme, präsentierte sich aber taktisch diszipliniert und ließ den Portugiesen nicht leicht ins Spiel finden. Die Tschechen wirkten sehr kompakt in der Defensive und nutzten ihre Kontergelegenheiten effektiv.

Basierend darauf gehe ich davon aus, dass Georgien dem körperlich robusten und spielerisch starken Spiel der Tschechen standhalten und sich die Punkte teilen werden. Georgien wird erneut mutig auftreten, aber Tschechien die individuell bessere Mannschaft sein, sodass ein leistungsgerechtes 1:1 die wahrscheinlichste Variante ist.

Türkei – Portugal 1:2

Die Türkei konnte zwar gegen den Außenseiter Georgien einen souveränen Auftaktsieg landen, hatte dabei aber auch einige Schwachstellen offenbart. Die Defensive wirkte nicht immer sicher, und im Spielaufbau fehlte es teilweise an Präzision. Zudem zeigte sich, dass die Türken noch Luft nach oben haben, wenn es darum geht, eine körperlich und taktisch robuste Mannschaft über 90 Minuten zu dominieren.

Portugal hingegen tat sich zwar überraschend schwer gegen den disziplinierten Auftritt der Tschechen, setzte sich am Ende aber doch verdient durch. Mit der individuellen Klasse in ihren Reihen, angeführt von Superstar Cristiano Ronaldo, haben die Portugiesen das nötige Offensivpotenzial, um auch die kompakte türkische Defensive zu knacken.

Zwar wird die Türkei sicher alles daran setzen, den Europameister von 2016 zu ärgern und zu einem Punktverlust zu zwingen.

Letztendlich aber glaube ich, dass die technische und taktische Reife der Portugiesen den Ausschlag geben und sie die Partie knapp für sich entscheiden werden.