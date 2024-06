Medien: BVB mit Hummels-Nachfolger einig

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Waldemar Anton soll einem Wechsel vom VfB Stuttgart zum BVB zugestimmt haben

Borussia Dortmund soll einen Nachfolger für die scheidende BVB-Ikone Mats Hummels in der Innenverteidigung gefunden haben. Ein Wechsel des deutschen Fußball-Nationalspielers Waldemar Anton vom VfB Stuttgart zu den Schwarzgelben soll feststehen.

Waldemar Anton wird dem VfB Stuttgart den Rücken kehren und sich dem BVB anschließen. Das berichtet "Sky" am Freitagabend.

Demnach habe sich der Verteidiger, der bei der überraschenden Vizemeisterschaft der Schwaben als Kapitän agierte, gegen einen Wechsel zum ebenfalls interessierten Doublesieger Bayer Leverkusen und für eine Engagement in Dortmund entschieden.

Leverkusen soll dem 27-Jährigen, der derzeit Teil des deutschen Kaders bei der Europameisterschaft ist, einen Vertrag bis 2028 plus Option offeriert haben, doch auch der BVB soll mit einem "gut dotierten Langzeitvertrag" in den Poker gegangen sein - und diesen so wohl gewonnen haben.

BVB soll VfB Stuttgart bereits informiert haben

Auffallend: Nachdem die "Sport Bild" zuletzt von Unstimmigkeiten in der BVB-Führung berichtete und unter anderem einen Transfer von Anton als Stein des Anstoßes nannte, berichtet "Sky" nun, dass alle Borussen-Bosse den Deal befürworten.

Möglich macht einen Wechsel eine Ausstiegsklausel in Antons er im Januar bis 2027 verlängerten Vertrag beim VfB. Diese liegt laut "Sky" bei 20 bis 25 Millionen Euro. Dass der BVB die Summe begleicht, soll man den Schwaben bereits mitgeteilt haben.

"Sky"-Reporter Florian Plettenberg verbreitete auf "X" sogar noch genauere Infos zum Transfer. Demnach liegt die Ausstiegsklausel etwa bei 22,5 Millionen Euro, ein Termin für den Medizincheck sei allerdings noch nicht angesetzt. Anton soll allerdings auch "in den letzten Stunden" seine "völlige Zustimmung" gegeben haben.

Der Abwehrstar absolvierte 2023/24 37 Pflichtspiele für den VfB, erzielte einen Treffer und bereitete vier Tore vor.