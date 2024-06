Neuer gegen die Schweiz vor doppeltem EM-Rekord

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Manuel Neuer steht vor seinem 18. EM-Einsatz

Manuel Neuer ist bereits seit 15 Jahren fester Bestandteil der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Die laufende Heim-EM ist sein bereits achtes großes Turnier für die DFB-Auswahl. Am Sonntagabend kann der Kapitän des FC Bayern im Gruppenspiel gegen die Schweiz (ab 21:00 Uhr) gleich mehrere EM-Rekorde aufstellen.

Insgesamt steht Neuer gegen die Eidgenossen vor seinem 122. Länderspiel-Einsatz. Der Schlussmann des deutschen Rekordmeisters ist damit ohnehin schon mit Abstand der deutsche Torhüter mit den meisten A-Länderspielen.

Alleine bei Europameisterschaften bestritt der gebürtige Gelsenkirchener bis dato 17 Einsätze. Läuft er wie vorgesehen am Sonntagabend in Frankfurt gegen die Schweiz auf, würde er mit seinem 18. EM-Spiel an mehreren Bestmarken schrauben.

Zum einen würde Neuer zum alleinigen Rekordtorhüter in Sachen EM-Einsätzen aufsteigen. Seit vergangenem Mittwoch teilt er sich die Bestmarke noch mit Italiens Torwart-Legende Gianluigi Buffon. Am Sonntag kann er Buffon dann von der Spitze verdrängen.

Cristiano Ronaldo als absoluter Rekordspieler

Außerdem würde Neuer mit seinem 18. Einsatz bei einer Europameisterschaft in der deutschen Rekordspielerliste mit Bastian Schweinsteiger gleichziehen, der ebenfalls 18 EM-Spiele im Laufe seiner Karriere verbuchte.

Übrigens: In dieser Statistik sind Neuer zwei weitere aktive DFB-Stars dicht auf den Fersen: Die Ex-Weltmeister Toni Kroos und Thomas Müller stehen beide bei 16 EM-Partien und haben damit nur eine weniger als der Bayern-Keeper in ihrer Vita stehen.

Zum absoluten EM-Rekordspieler ist es allerdings ein weiter weg: Cristiano Ronaldo, der mit Portugal ebenfalls noch aktiv dabei ist, bestreitet am Samstagabend gegen die Türkei bereits sein 27. EM-Spiel. Der 39-Jährige bestreitet derzeit bereits seine sechste Europameisterschaft. Kein anderer Spiele kann mehr Teilnahmen vorweisen.