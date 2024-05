So soll Flick "sein" Barca planen: Vier Buli-Stars und Lewy

EIBNER/Sascha Walther

Kommt es zur Wiedervereinigung zwischen Hansi Flick und Joshua Kimmich vom FC Bayern?

Nach einer unsäglichen Trainerposse beim FC Barcelona soll Ex-Bundestrainer Hansi Flick nun erneut der Favorit auf den in Kürze womöglich vakanten Posten des Übungsleiters bei Barca sein. Der 59-Jährige soll den Klubbossen der Katalanen sogar schon sehr genau vorgelegt haben, mit wem er nicht mehr plant und welche Neuzugänge er wünscht. Betroffen sind angeblich Spieler vom FC Bayern, Bayer Leverkusen und RB Leipzig.

Erst verkündete Barca-Coach Xavi seinen Abgang von den Katalanen, dann überredete ihn die Vereinsführung zur Kehrtwende, um den Ex-Spielmacher nun doch vor die Tür setzen zu wollen: So in etwa lassen sich die Schlagzeilen der letzten Wochen zusammenfassen. Mit Hansi Flick soll ein Nachfolger schon bereit stehen, "Mundo Deportivo" zufolge ist die offizielle Vorstellung des ehemaligen Triple-Trainers des FC Bayern schon am Montag geplant.

Kein Wunder, dass Flicks Pläne schon sehr konkrete Formen angenommen haben sollen.

Dem katalanischen Portal "El Nacional" zufolge würde unter einem Barca-Coach Hansi Flick das zuletzt häufig verbreitete Aus von Robert Lewandowski, der 2024/25 satte 32 Millionen Euro brutto pro Jahr kassieren soll, vom Tisch gefegt. Flick, so heißt es, würde auf die Torjäger-Qualitäten seines Ex-Schützlings bauen, dafür müssten gleich acht andere Barca-Spieler um den Verbleib zittern.

Auf Flicks "Schwarzer Liste" befinden sich laut "El Nacional" Sergi Roberto und Marcos Alonso, deren Verträge auslaufen, sowie Ferran Torres, Oriol Romeu, Íñigo Martínez, Iñaki Peña und Vitor Roque. Auffallend: Talent Roque soll demnach am besten komplett abgegeben und nicht verliehen werden. Zudem sollen der derzeit geliehene Joao Félix keine Zukunft beim FC Barcelona haben.

Star des FC Bayern "unverzichtbar"

Auf der Gegenseite soll Flick bereits mit namhaften Transferwünschen an die Bosse der Blaugrana herangetreten sein. Flick wünscht sich angeblich gleich vier Spieler aus der deutschen Fußball-Bundesliga. Konkret handelt es sich um Außenverteidiger David Raum von RB Leipzig sowie dessen Teamkollegen Dani Olmo. Hinzukommen Joshua Kimmich vom FC Bayern und Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen. Letzteres Duo soll für Flick sogar "unverzichtbar" sein.

Für Raum würden dem Bericht zufolge rund 30 Millionen Euro fällig, Olmos Wechsel soll eine fixe Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro ermöglichen. Zu Kimmich und Frimpong werden keine Zahlen genannt, die Summe dürfte allerdings ebenfalls üppig ausfallen. Ohne größere Einnahmen dürfte Barca diese Wünsche kaum erfüllen können.