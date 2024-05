Relegations-Hinspiel erzielt gute TV-Quoten

Imago/Horst Mauelshagen/SID/IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Das Spiel in Bochum brachte gute Quoten

Das Relegations-Hinspiel zwischen dem VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf hat Sat.1 eine gute TV-Quote beschert. Im Schnitt verfolgten 3,4 Millionen Zuschauer den 3:0-Sieg der Fortuna, dies entspricht einem Marktanteil von 14,2 Prozent.

In der Zielgruppe der Personen zwischen 14 und 59 Jahren lag der Marktanteil sogar bei 16,3 Prozent und damit deutlich über dem Konkurrenten "Germany's next Topmodel" bei RTL. Weitere 360.000 Fans verfolgten die Begegnung bei Sky, wo der Marktanteil in der Zielgruppe bei guten 2,9 Prozent lag.

Vor einem Jahr hatte das Relegations-Hinspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV allerdings deutlich höhere Werte erzielt. Damals erreichte der Marktanteil im Laufe des Abends mehr als 30 Prozent, mehr als fünf Millionen Fans schalteten ein.