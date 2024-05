Medien: Topklubs zeigen "großes Interesse" an Hummels

IMAGO/Laci Perenyi

Setzt Mats Hummels vom BVB seine Karriere fort?

Mats Hummels hat die Geschichte von Borussia Dortmund geprägt, der Vertrag des Routiniers läuft Ende Juni 2024 aus: So viel zu den Fakten. Völlig offen ist derzeit hingegen, wie es für den Verteidiger weitergeht. Neben einer weiteren Saison beim BVB und einem Karriereende nach dem Finale der Champions League gehört plötzlich auch der Wechsel zu einem italienischen Top-Klub zu den möglichen Optionen.

Wie die "Bild" erfahren haben will, sollen Juventus Turin und die AC Mailand "großes Interesse" daran zeigen, Mats Hummels weg vom BVB und in die Serie A zu locken.

Dass der Weltmeister von 2014 ablösefrei zu haben wäre, soll den Deal für die Klubs besonders interessant machen. Außerdem führt der Bericht die Glanzleistung des Abwehrspielers im Champions-League-Gruppenspiel des BVB bei Milan an. Hummels war beim 3:1-Sieg der Dortmunder de herausragende Akteur und wurde zum Spieler des Spiels gekürt. Bei den Rossoneri und Juve soll diese Leistungen bleibenden Eindruck hinterlassen haben.

Auch für Hummels könnte ein Engagement in Italien durchaus reizvoll sein, mutmaßt die Zeitung. Ausschlaggebend sei die Nähe zu München, wo Hummels' Ex-Frau Cathy und Sohn Ludwig leben. "Es ist wichtig, dass sich das vereinbaren lässt", sagte Hummels selbst zu diesem Thema.

BVB-Verbleib ebenfalls eine Option

Neben einem Wechsel nach Italien, so betont "Bild", bleibt aber auch ein Verbleib in Dortmund und ein neues Abenteuer in der deutschen Fußball-Bundesliga eine Option für Hummels.

Eine Entscheidung soll jedoch erst nach dem Finale der Champions League zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid am 01. Juni gefällt werden.

Rein sportlich hat Hummels in dieser Spielzeit bewiesen, dass er noch immer auf höchstem Level abliefern kann.

Gerade in der Königsklasse legte er immer wieder Partien auf Weltklasse-Niveau hin. Trotzdem reichte es kürzlich nicht für eine Nominierung für die Heim-EM.