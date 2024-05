Magath erkennt Hoeneß-Problem beim FC Bayern

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Felix Magath war zuletzt 2022 als Trainer bei Hertha BSC aktiv

Offiziell ist Uli Hoeneß beim FC Bayern nur noch Ehrenpräsident und Mitglied des Aufsichtsrats. In der Praxis aber gibt der Klub-Patron vom Tegernsee aus den Ton vor, der an der Säbener Straße erklingt. Die Kritik am Patron wächst. Auch ein Ex-Meistertrainer sieht Hoeneß' Einfluss kritisch.

"Uli Hoeneß hat den Verein, wie er jetzt dasteht, so geschaffen. Das war immer die Problematik bei seinem Tun, weil er alles kontrollieren wollte. Wenn er einen Trainer hatte, den er kontrollieren konnte, dann war die Welt in Ordnung. Wenn ein Trainer mit ihm nicht so konnte, gab es Schwierigkeiten. Das geht schon über Jahrzehnte. So hat er den Verein groß und sich unersetzlich gemacht", sagte Felix Magath bei "Sky".

Magath hatte die Bayern von 2005 bis 2007 trainiert, gewann mit den Münchnern zweimal in Folge das Double.

Macht könne man nicht teilen, philosophierte der 70-Jährige über Hoeneß' Rolle beim FC Bayern. Und Macht habe dieser nach wie vor. "Jeder ist von seinen Gnaden abhängig, der hier arbeitet."

Den nach wie vor großen Einfluss von Hoeneß kritisierte zuletzt auch Bayern-Legende Lothar Matthäus. "Man muss auch mal loslassen", schrieb der Rekordnationalspieler bei "Sky" und forderte bei der Trainersuche eine alleinige Entscheidungsgewalt für Sportvorstand Max Eberl.

FC Bayern: Magath macht sich über Trainersuche lustig

Magath vermisst bei der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel indes eine klare Linie. "Jetzt soll es Kompany werden", kommentierte er den neusten Favoriten auf den Trainerstuhl der Münchner höhnisch. "Bis auf mich haben sie ja jeden angesprochen."

Ein neuer Trainer könne die grundsätzlichen Probleme der Bayern nicht schnell mal lösen, sagte Magath. "Nächste Saison wird es schwieriger, weil es innerhalb der Mannschaft auch nicht stimmt. Die nächste Saison wird keine, wo der FC Bayern vorneweg marschiert", prophezeite der Europameister von 1980.