Gladbach holt Heidenheim-Knipser - folgt ein Schweiz-Juwel?

IMAGO/Grant Hubbs

Fabian Rieder (m.) könnte im zweiten Anlauf in Gladbach landen

Bis kurz vor dem Saisonende steckte Borussia Mönchengladbach tief im Abstiegssumpf der Fußball-Bundesliga fest. Damit das in der neuen Spielzeit anders wird, rüsten die Fohlen auf dem Transfermarkt auf. Am Freitag vermeldete der Klub die Verpflichtung eines Mittelstürmers. Ein Schweiz-Juwel könnte möglicherweise bald folgen.

Zwei Transfer-Coups sind Borussia Mönchengladbach bereits gelungen, ein weiterer soll offenbar folgen: Mit Kevin Stöger (ehemals VfL Bochum) haben die Fohlen einen der auffälligsten Spieler der abgelaufenen Bundesliga-Saison ablösefrei unter Vertrag genommen. Auch Philipp Sander (Holstein Kiel) kostete keinen Cent. Am Freitag gab der Verein mit Tim Kleindienst dann auch eine dritte Neuverpflichtung bekannt.

Der Angreifer kommt laut "Sky" dank einer Ausstiegsklausel für etwa sieben Millionen Euro vom 1. FC Heidenheim an den Borussia-Park. "Es ist für mich persönlich eine große Chance, in einem so großen Klub spielen zu dürfen. Ich freue mich wahnsinnig auf die gemeinsame Zeit", wird der Neuzugang auf der Klub-Webseite zitiert.

Roland Virkus freut sich derweil über einen "echten Typen". "Er ist torgefährlich, darüber hinaus auch ein Arbeiter, der seine Kollegen mitreißen und ihnen auch Stabilität geben kann. Er kann als Zielspieler Bälle verwerten, sie halten, aber auch mit Tempo in die Tiefe gehen", so der Geschäftsführer Sport.

Gladbach: Kommt Fabian Rieder im zweiten Anlauf?

Doch der 28-Jährige könnte nicht der einzige namhafte Neuzugang sein, den der Traditionsklub in naher Zukunft vermeldet. Sportjournalist Sacha Tavolieri berichtet bei X (ehemals Twitter), dass Gladbach erneut starkes Interesse an einer Verpflichtung des Schweizer EM-Fahrers Fabian Rieder zeigt.

Der 22-Jährige wurde bereits im letzten Sommer bei der Borussia gehandelt. Damals kickte der gebürtige Berner noch für die Young Boys. Der offensive Mittelfeldspieler entschied sich jedoch für einen Wechsel zu Stade Rennes nach Frankreich. Dort konnte sich der siebenfache A-Nationalspieler in der Folge allerdings nicht durchsetzen.

Gerade einmal 15 Einsätze in der Ligue 1 verbuchte der Neuzugang, der stolze 15 Millionen Euro Ablöse kostete. Tavolieri zufolge würde Gladbach Rieder gerne inklusive Kaufoption in die Bundesliga lotsen.