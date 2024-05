Tuchel offenbar Favorit bei Premier-League-Klub

IMAGO/Ulmer

Thomas Tuchel verabschiedete sich vom FC Bayern

Thomas Tuchel könnte es nach seinem Abschied vom FC Bayern zurück in die Premier League ziehen. Der 50-Jährige soll bei Manchester United ganz oben auf der Liste stehen, sollte sich der Klub von Erik ten Hag trennen.

Laut "The Guardian" hat sich Tuchel als Favorit von Manchester United herauskristallisiert, sollte sich der englische Rekordmeister für einen Trainerwechsel entscheiden. Kieran McKenna (Ipswich Town), Thomas Frank (FC Brentford), Gareth Southgate (Nationaltrainer Englands) und Mauricio Pochettino (vereinslos) sollen weitere Kandidaten sein.

Noch steht Erik ten Hag (Vertrag bis 2025) bei den Red Devils an der Seitenlinie. Doch der Niederländer wackelt nach dem enttäuschenden achten Platz in der Premier League. Die Entscheidung über seine Zukunft rund um das Old Trafford wird wohl nach dem FA-Cup-Finale gegen Stadtrivale Manchester City (Samstag, 16 Uhr im LIVE-Ticker) fallen.

Fabrizio Romano bezifferte die Wahrscheinlichkeit eines Trainerwechsels bei Manchester United beim Portal "CaughtOffside" zuletzt auf 50:50.

Thomas Tuchel: Premier League statt FC Bayern?

Manchester United soll vom Werdegang Tuchels jedenfalls angetan sein, schreibt "The Guardian". Der 50-Jährige hat sich auf der Insel durch den Champions-League-Sieg mit dem FC Chelsea 2021 einen großen Namen gemacht.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge liebäugelt Tuchel nach seinem Aus beim FC Bayern mit einer Rückkehr in die Premier League. Sein Ex-Arbeitgeber Chelsea wird nach der Trennung von Mauricio Pochettino ebenfalls als mögliche Option genannt.

Zuletzt hatte der FC Bayern eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Tuchel geprüft. Doch beide Parteien kamen am Ende nicht auf einen gemeinsamen Nenner.

"Das Feedback vor allem nach [dem Aus in der Champions League gegen] Real Madrid, in dieser letzten Woche war eigentlich die Basis dafür, nochmal über eine solche 180-Grad-Wende nachzudenken. Aber wir haben eben keine Vereinbarung gefunden. Ich werde auch nicht auf einzelne Punkte und Beweggründe eingehen. Das ist und bleibt hinter verschlossenen Türen", erklärte Tuchel. Der Coach hatte das Amt in München im März 2023 angetreten.