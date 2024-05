FC Bayern verkündet endgültigen Abgang

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

David Herold wechselt nach einem Jahr auf Leihbasis fest vom FC Bayern zum KSC

In der Trainerfrage deutet sich beim FC Bayern mittlerweile eine Lösung an, auch bei der Kaderplanung macht der deutsche Rekordmeister augenscheinlich Fortschritte: Wie am Freitag bekannt wurde, verlässt ein zuletzt verliehener Youngster den Verein endgültig.

Nach einem Jahr auf Leihbasis wechselt David Herold fest vom FC Bayern zum Karlsruher SC. Bei dem Zweitligisten hatte der junge Abwehrspieler auf Anhieb überzeugt, weshalb eine vertraglich verankerte Option zur Weiterverpflichtung von den Badenern jetzt genutzt wurde.

Herold war 2016 vom FC Memmingen zum FC Bayern gewechselt. In München durchlief er im Anschluss alle Jugendmannschaften. In der abgelaufenen Spielzeit kam der 21-Jährige in der 2. Bundesliga 23 Mal zum Einsatz (ein Tor, eine Vorlage).

"Wir freuen uns sehr, dass wir in David Herold wieder ein Talent vom FC Bayern Campus für den Profifußball entwickelt haben. David kam mit 13 Jahren zum FC Bayern, hat seinen Weg gemacht und ist ein Beispiel für alle Juniorenspieler, die für ihr Ziel alles geben, Profi werden zu wollen. Wir werden seine Entwicklung weiter beobachten", wurde Bayerns Nachwuchs-Direktor Jochen Sauer zitiert.

Auch Herold selbst meldete sich nach dem vollzogenen Transfer zu Wort.

"Ich freue mich, dass ich nun offiziell ein Teil des KSC bin. Ich hatte eine tolle erste Saison hier, möchte schnell auf den Platz zurückkehren und kann es kaum erwarten, wieder im BBBank Wildpark vor unseren fantastischen Fans zu spielen!", erklärte der Linksverteidiger.

Nach Abgang vom FC Bayern: "Positive Entwicklung" bei Herold

In Karlsruhe hofft man, Herold auf das nächste Level bringen zu können.

"Das Ziehen der Kaufoption ist für uns ein logischer Schritt nach der positiven Entwicklung in seinem ersten Zweitligajahr. Er hat schnell sein Potenzial gezeigt und in der 2. Bundesliga entscheidende Akzente gesetzt. Der Werdegang von David zeigt, dass sich auch junge, talentierte Spieler mit Entwicklungspotential beim KSC zu Leistungsträgern entwickeln können", betonte Profi-Bereichsleiter Sebastian Freis.