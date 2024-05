Wechsel fix? Mbappé kauft sich Mega-Luxus-Anwesen in Madrid

IMAGO/Sebastian Frej

Kylian Mbappé wird wohl bald von Paris nach Madrid ziehen

Gute Nachrichten für Kylian Mbappé: Der französische Superstar hat ein neues Zuhause gefunden. In einer der wohlhabendsten Gegenden von Madrid. Für seine neue Luxus-Immobilie legte der kommende Real-Profi ein kleines Vermögen auf den Tisch.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Kylian Mbappé ab der kommenden Saison für Real Madrid auflaufen wird. Offiziell bestätigt ist sein Wechsel zu den Königlichen zwar immer noch nicht, der Vollzug soll aber schon zeitnah nach dem Champions-League-Finale am 1. Juni verkündet werden.

Die allerletzten Restzweifel an einem Mbappé-Wechsel nach Madrid räumte der Stürmer nun selbst aus. Wie die spanische Tageszeitung "La Razón" in dieser Woche berichtete, hat der 25-Jährige am vergangenen Dienstag einen Kaufvertrag für eine Luxus-Immobilie im Nobelviertel La Moraleja unterschrieben. Von dort sind es nur wenige Minuten Fahrtzeit zum Trainingsgelände von Real Madrid.

Hollywood-Legende wird neuer Mbappé-Nachbar

Das Luxus-Viertel im Norden der Stadt beherbergt bereits einige bekannte Persönlichkeiten. Real-Legende Sergio Ramos etwa besitzt sogar zwei Immobilien in der Gegend. Auch der neue Nachbar von Mbappé ist kein Unbekannter: Laut "La Razón" handelt es sich bei ihm um Hollywood-Legende Richard Gere.

Ein Schnäppchen wird die neue Villa für Mbappé erwartungsgemäß nicht. Dem Bericht zufolge legt der Superstar für sein neues Anwesen insgesamt 18 Millionen Euro auf den Tisch. Im Gegenzug bekommt er ein Haus in einer der begehrtesten, sichersten und einer vor den Augen der Öffentlichkeit weitgehend abgeschotteten Wohngegend.

Mbappé hatte das Ende seiner Zeit in Paris vor wenigen Wochen offiziell bekanntgegeben. Vorausgegangen war ein turbulenter Sommer 2023, in dem der Superstar im Clinch mit seinem Verein lag und zwischenzeitlich sogar suspendiert wurde. Im Laufe der letzten Monate wurde die Spur zu Real Madrid dann immer heißer. Mittlerweile gibt es keine Zweifel mehr daran, dass der 25-Jährige ab dem Sommer in Weiß auflaufen wird.