Geldsegen für Eintracht Frankfurt

IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

Jakic (r.) wechselt fest von Eintracht Frankfurt zum FC Ausgburg

Der seit Januar von Eintracht Frankfurt an den FC Augsburg verliehene Kristijan Jakic wird seine Karriere bei den Fuggerstädtern fortsetzen. Der FCA gab am Freitag bekannt, dass er von einer Kaufoption Gebrauch macht, die der Eintracht einige Millionen in die Kassen spült.

Der FC Augsburg hat Leihspieler Kristijan Jakic fest verpflichtet und den kroatischen Nationalspieler mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2028 ausgestattet. Möglich machte den Wechsel eine bei der Leihe vereinbarte Kaufoption, die etwa fünf Millionen Euro betragen soll.

"Wir freuen uns, dass wir Kristijan Jakić langfristig an uns binden können. Kristijan hat sich nach seinem Wechsel schnell ins Team eingefügt und bewiesen, dass er mit seiner Persönlichkeit und Spielweise ein wichtiger Baustein für unsere Mannschaft ist. Er ist ambitioniert und möchte sich immer weiterentwickeln und den FCA gemeinsam mit uns weiter voranbringen", wird Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic auf "fcaugsburg.de" zitiert.

Wechsel zum FC Augsburg erfüllt Erwartungen

Jakic selbst ergänzt: "Ich freue mich, dass der FCA die Kaufoption gezogen hat und ich auch über die Saison hinaus in Augsburg bleiben kann. Meine Hoffnungen und Erwartungen an den Winterwechsel haben sich erfüllt. Wir haben als Mannschaft eine sehr gute Entwicklung genommen, zu der ich meinen Beitrag leisten konnte. Ich bin überzeugt, dass wir noch nicht am Ende sind, sondern wir haben gemeinsam noch viel vor. Daher freue ich mich, auch in Zukunft ein Teil des FCA zu sein."

Nachdem der 27-jährige Mittelfeldspieler in der Hinrunde bei Eintracht Frankfurt kaum noch zum Einsatz kam, gehörte er beim FC Augsburg in der Rückserie meist zum Stammpersonal und bestritt 14 von 17 möglichen Partien. Dabei erzielte Jakic zwei Treffer und bereitete ein Tor vor.

Den Abschied des Spielers aus Frankfurt kommentierte am Freitag zudem SGE-Sportvorstand Markus Krösche: "Kristijan Jakic hatte einen großen Anteil an unseren Erfolgen, insbesondere dem Gewinn der Europa League 2022. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute."