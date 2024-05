Bestätigt: Real-Star fehlt gegen den BVB

IMAGO/Federico Titone / SOPA Images

Aurélien Tchouaméni (l.) wird Real Madrid gegen den BVB nicht zur Verfügung stehen

Im Finale der Champions League muss Real Madrid auf einen wichtigen Leistungsträger verzichten. Cheftrainer Carlo Ancelotti gab am Freitag bekannt, dass der spanische Spitzenklub am 01. Juni im Wembley-Stadion ohne den französischen Nationalspieler Aurélien Tchouaméni auskommen muss.

"Aurélien Tchouaméni wird im Champions-League-Finale nicht zum Einsatz kommen. Er arbeitet daran, für die EM wieder fit zu werden", erklärte der ehemalige Coach des FC Bayern auf der Pressekonferenz vor dem letzten Saisonspiel gegen Real Betis.

Bereits Anfang der Woche hatte die ""Marca" von dem bitteren Ausfall berichtet. Der Mittelfeldspieler verletzte sich im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern am Fuß. Die spanische Sportzeitung hatte berichtet, dass der Mittelfeldakteur aus Frankreich mehrere Spezialisten aufsuchen wolle. Sogar ein Trip in die USA sei geplant gewesen, heißt es.

Aurélien Tchouaméni gegen den BVB außen vor

Mit dem französischen Nationalspieler muss Real-Coach Ancelotti gegen den BVB auf einen seiner wichtigsten Stabilisatoren verzichten. Der 24-Jährige, der sich bereits im Oktober eine Fußverletzung zuzog und daraufhin rund zweieinhalb Monate ausfiel, war in den letzten Wochen stets Teil der ersten Elf und verrichtete seinen Dienst dort verlässlich.

Insgesamt bringt es Tchouaméni in der laufenden Saison auf 38 Pflichtspieleinsätze. 31 Mal stand er dabei mit dem Anpfiff auf dem Platz. Neben dem defensiven Mittelfeld agierte der Franzose zeitweise auch als Innenverteidiger. Auch diese Rolle füllte er zur vollsten Zufriedenheit Ancelottis aus.

Tchouaméni kam 2022 für eine Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro in die spanische Hauptstadt. Der 31-fache Nationalspieler Frankreichs steht noch bis 2028 bei den Königlichen unter Vertrag. Dennoch wurde er in der Vergangenheit immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.