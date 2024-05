FC Bayern bei Mittelfeld-Star wohl chancenlos

IMAGO/Martin Rickett

Bruno Fernandes (l.) wird wohl nicht zum FC Bayern wechseln

Der FC Bayern wird lose mit Bruno Fernandes in Verbindung gebracht. Portugals Nationalspieler beteuerte nun aber noch einmal, einen Verbleib bei Manchester United anzustreben.

"Ich liebe es, im Old Trafford aufzulaufen, mehr als alles andere auf der Welt. Ich möchte nicht weg. Das war schon immer mein größter Traum", schrieb Fernandes in einem Beitrag für "The Players' Tribune".

Er wolle "nur, dass meine Erwartungen mit den Erwartungen des Vereins übereinstimmen". "Wenn Sie mit irgendeinem Fan sprechen, wird er Ihnen dasselbe sagen. Wir wollen in der Liga [oben] mitspielen. Wir wollen Champions-League-Fußball spielen. Wir wollen im Pokalfinale stehen. Das ist der Standard. Das ist, was ich will. Das ist, was ihr alle verdient", richtete sich der 29-Jährige an die Anhänger von Manchester United.

Die Red Devils haben wieder einmal eine schwierige Saison hinter sich. In der Premier League sprang lediglich der achte Tabellenplatz heraus. In der Champions League war bereits nach der Gruppenphase Schluss. Im FA Cup besteht immerhin eine Titelchance. Manchester City wartet am Samstag (ab 16 Uhr im sport.de-LIVE-Ticker) im Endspiel.

Gerüchte um Interesse des FC Bayern

"Ich will einfach weiterkämpfen. Ich will hier sein. Meine Familie will hier sein. Wenn Sie das auch nur einen Moment lang bezweifeln, dann müssen Sie sich nur mein Spotify Wrapped ansehen, und das wird es Ihnen beweisen", so Fernandes, dessen Kinder beim Song "Glory Glory ManUnited" lautstark mitsingen würden.

Fernandes wurde zuletzt als möglicher Transfer-Kandidat des FC Bayern gehandelt. "The Independent" hatte Mitte Mai über das angebliche Interesse aus München berichtet. Der offensive Mittelfeldspieler beteuerte kurz darauf schon einmal, gerne bei Manchester United weiterzumachen.

Laut "Sky" war Fernandes zuletzt ohnehin "kein großes Thema" an der Säbener Straße. Der Portugiese war 2020 von Sporting zu Manchester United gewechselt.