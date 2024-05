Wirtz bester Nachwuchsspieler der Europa League

IMAGO/Mutsu Kawamori

Große Ehre für Florian Wirtz

Florian Wirtz ist der beste Nachwuchsspieler der abgelaufenen Saison in der Europa League. Der 21 Jahre alte Leverkusener wurde wie im Vorjahr von der UEFA ausgezeichnet.

Wirtz habe "maßgeblich dazu beigetragen", dass der neue deutsche Meister das Finale erreicht habe, hieß es in einer Verbandsmitteilung.

In der Europa-League erzielte Wirtz vier Tore. Bei der klaren Finalniederlage gegen Atalanta Bergamo und der ersten Saisonniederlage im 52. Bayer-Pflichtspiel hatte er am Mittwoch genau wie seine Mitspieler schwach gespielt.

Drei Tage nach dem verlorenen Europa-League-Finale geht Bayer als klarer Favorit in das DFB-Pokalendspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstag und will im Berliner Olympiastadion wenigstens das Double perfekt machen. Auch Wirtz will dann wieder glänzen.

Vom Technischen Beobachtergremium der UEFA wurde der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang als Spieler der Saison ausgezeichnet. Der 34-Jährige hatte mit Olympique Marseille allerdings das Halbfinale gegen den späteren Leverkusen-Bezwinger Bergamo verloren.