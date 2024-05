Vorstellung am Montag: Flick wird neuer Barca-Trainer

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Hansi Flick wird laut spanischen Medien neuer Barca-Trainer

Von der TSG Hoffenheim über den FC Bayern und die deutsche Nationalmannschaft bis hin zum FC Barcelona: Der Wechsel von Hansi Flick zum spanischen Spitzenklub ist nach Angaben der "Mundo Deportivo" perfekt. Offiziell bekanntgegeben werden soll der Deal demnach am kommenden Montag.

"Barca wird die Verpflichtung von Hansi Flick am nächsten Montag verkünden", titelte die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo" am Freitag und beendete damit die Spekulationen um einen Wechsel des Deutschen zu den Katalanen. Die letzten Details der Zusammenarbeit werden dem Bericht zufolge noch vor dem bzw. am Wochenende besprochen.

Durchaus ungewöhnlich ist der Vertrag, den Barca dem deutschen Trainer laut "Mundo Deportivo" vorlegen könnte. Die Rede ist lediglich von einem Einjahresvertrag mit der Option auf eine Verlängerung um eine weitere Saison.

Flick und Barca einigten sich in dieser Woche

Der Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Flick und dem FC Barcelona soll am vergangenen Mittwoch erzielt worden sein. Nach einem Telefonat zwischen dem Ex-Bayern- und Ex-Nationaltrainer und Barca-Sportchef Deco wurde der Deal angeblich durchgewunken. Barca-Präsident Joan Laporta hatte dem Bericht zufolge schon vorher seinen Daumen für den Deutschen gehoben.

Ebenfalls am Montag will der FC Barcelona laut "Mundo Deportivo" das endgültige Aus von Xavi öffentlich bestätigen. Der Noch-Trainer der Katalanen hatte sich den Unmut der Vereinsspitze in den letzten Tagen mit einigen Aussagen zugezogen. Die Klubspitze empfand diese Aussagen angeblich als Affront und entschied sich dazu, nun doch nicht mehr mit ihm weiterzumachen.

Flick wurde bereits vor einigen Monaten intensiv als neuer Barca-Trainer gehandelt, als Xavi zunächst seinen Rücktritt verkündete. Durch die Kehrtwende des ehemaligen Weltklasse-Spielers war Flick jedoch wieder aus dem Rennen. Dieses hat er nun allem Anschein nach aber doch noch gewonnen.