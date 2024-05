Trainer-Paukenschlag beim FC Barcelona offiziell

IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO

Xavi verlässt den FC Barcelona

Paukenschlag beim FC Barcelona: Die Katalanen trennen sich am Saisonende von Trainer Xavi. Das bestätigte der spanische Vize-Meister am Freitagmittag offiziell. Hansi Flick steht Medienberichten zufolge als Nachfolger bereit.

Beim FC Barcelona kommt es tatsächlich zur Kehrtwende von der Kehrtwende: Wie der Klub am Freitag mitteilte, wurde Xavi bei einem Treffen mitgeteilt, dass er in der kommenden Seiten nicht mehr Barca-Trainer sein wird.

Vereinspräsident Joan Laporta, Vize-Präsident Rafa Yuste, Sportdirektor Deco sowie Xavi und dessen Assistenten Óscar Hernández und Sergio Alegre seien bei der Zusammenkunft vor Ort gewesen, heißt es in dem offiziellen Statement. Der FC Barcelona dankte Xavi für die Arbeit als Trainer, Spieler und Kapitän und wünschte ihm "alles Glück der Welt".

Die Vereinslegende hatte im Januar zunächst selbst sein Ausscheiden zum Saisonende verkündet. Anschließend ließ sich Xavi von Barca umstimmen, verkündete Ende April schließlich den Rücktritt vom Rücktritt. Doch nun kommt es in Katalonien zu einer erneuten Kehrtwende. Das letzten Saisonspiel findet am Sonntag gegen den FC Sevilla statt. Anschließend muss Xavi seinen Hut nehmen. Zuletzt hatte es Berichte über Differenzen zwischen dem Ex-Profi und Laporta gegeben.

Hansi Flick vor Unterschrift beim FC Barcelona

Der FC Barcelona teilte am Freitag mit, "in den kommenden Tagen" über die neue Struktur auf der Trainerposition zu informieren. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Hansi Flick der neue Coach.

"Barca wird die Verpflichtung von Hansi Flick am nächsten Montag verkünden", titelte die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo" am Freitag. Der Durchbruch in den Verhandlungen soll am letzten Mittwoch erzielt worden sein.

Flick hatte zuletzt als Bundestrainer gearbeitet. Im vergangenen September erfolgte das Aus bei der deutschen Nationalmannschaft. Zuvor hatte sich Flick mit seiner Arbeit beim FC Bayern international einen Namen gemacht. Der 59-Jährige gewann mit den Münchnern 2020 das Triple. Nun steht seine Unterschrift in Barcelona bevor.