Fix! BVB holt Ricken-Nachfolger von Hertha BSC

IMAGO/Kirchner-Media/TH

Thomas Broich wechselt von Hertha BSC zum BVB

Am 01. Mai stieg Lars Ricken bei Borussia Dortmund vom Leiter der Nachwuchsabteilungen des BVB zum Geschäftsführer Sport auf. Gut drei Wochen später steht nun fest, wer Rickens Aufgaben beim Unterbau der Schwarz-Gelben übernimmt. Thomas Broich kommt von Hertha BSC, wo der Ex-Spieler zuletzt als Leiter Methodik aktiv war.

Thomas Broich wird ab dem 01. Juli 2024 zum neuen Sportlichen Leiter des BVB-Nachwuchses. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Der Vertrag ist bis Ende Juni 2027 gültig.

"Thomas bringt eine riesige Leidenschaft für die Förderung junger Talente mit und verfügt über einen großen Erfahrungsschatz als Profi in der Bundesliga und im Ausland. Während seiner Stationen in Frankfurt und Berlin hat er sich wertvolle Einblicke in die Ausbildung von Nachwuchsspielern verschafft. Darüber hinaus ist er als TV-Experte bekannt, hat sein Fachwissen auch in diesem Bereich unter Beweis gestellt und bringt so eine weitere Facette des Fußballs mit ein", wird Broichs Vorgänger Lars Ricken bezüglich der Verpflichtung des langjährigen Australien-Legionärs auf "bvb.de" zitiert.

Broich war im deutschen Fußball unter anderem für Borussia Mönchengladbach, den 1. FC Köln und den 1. FC Nürnberg aktiv, ehe er 2010 zum australischen Erstligisten Brisbane Roar wechselte. 2014 wurde Broich vom Magazin "ABC Football" sogar zu Australiens Fußballer des Jahrzehnts gekürt.

Broich kann Start beim BVB "kaum erwarten"

In Brisbane arbeitete der 43-Jährige nach seiner aktiven Karriere von 2017 bis 2020 als Co-Trainer, dann zog es den gebürtigen Münchner 2020 zurück nach Deutschland, wo er 2020/21 den Nachwuchs von Eintracht Frankfurt coachte und seit 2022 bei Hertha BSC tätig war.

Nun folgte mit dem BVB die bislang prominenteste Station.

"Meine Gespräche mit Lars Ricken waren geprägt von einer großen Übereinstimmung, was seine Zukunftsvisionen und meine Ideen betrifft. Das Nachwuchsleistungszentrum des BVB hat genauso wie ich den Anspruch, die eigene Ausbildungskonzeption sowie die Spielidee permanent weiterzuentwickeln. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit allen Beteiligten diesen Weg zu gestalten", so Broich.