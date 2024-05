Leverkusen setzt im DFB-Pokalfinale auf Kapitän Hradecky

AFP/SID/INA FASSBENDER

Bekommt sein Finale: Lukas Hradecky

Trainer Xabi Alonso von Meister Bayer Leverkusen setzt im DFB-Pokalfinale im Tor auf Kapitän Lukas Hradecky - und nicht auf Pokalkeeper Matej Kovar.

"Morgen spielt Lukas. Wir haben zwei Finals, beide verdienen die Chance", sagte Alonso vor dem Duell mit Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag (20 Uhr/Sky und ARD) im Berliner Olympiastadion.

Kovar, der im Sommer von Manchester United gekommen war, durfte zuvor in allen 16 Begegnungen in der Europa League und im nationalen Pokal auflaufen. So auch beim 0:3 am Mittwoch in Dublin gegen Atalanta Bergamo.

Der Tscheche habe "eine super Saison gespielt", meinte Hradecky, "ich bin sehr glücklich, so einen Kollegen zu haben."

Er selbst habe "die Info vor ein paar Tagen bekommen" und sei "positiv überrascht" gewesen, verriet der 34-Jährige: "Meine Familie kommt aus Finnland, da ist es schön, auf dem Platz zu stehen."

Alonso hofft auf angestacheltes Bayer

Alonso sieht den Klassenunterschied derweil als irrelevant an. "Es ist ein Finale, 2. Bundesliga bedeutet nichts, Favoritenrolle bedeutet nichts. Wir müssen Respekt vor ihnen haben", betonte der Spanier: "Wir müssen kämpfen und diesen Hunger haben. Ich hoffe, dass unser Wille nun noch ein bisschen größer ist, weil der Schmerz noch frisch ist."

Auch Hradecky mahnte nach dem 0:3 gegen Atalanta vor einem erneuten Favoritensturz. "Nach der Analyse war uns bewusst, dass wir nicht die Leverkusen-PS auf den Platz bekommen haben", erklärte der Finne: "Wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht in die gleiche Falle fallen und von Anfang an Gas geben und das Spiel kontrollieren. Es wird ein enges Spiel, ich hoffe auf einen günstigen Spielverlauf."