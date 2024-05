Pläne nach dem BVB? Das sagt Marco Reus

IMAGO/Frey-Pressebild/Deines

Marco Reus (l.) hört beim BVB nach zwölf Jahren auf

Beim desolaten Auftritt des BVB am Bundesliga-Samstag beim 1. FSV Mainz 05 war Marco Reus noch einer der bemühteren Spieler. Das Urgestein von Borussia Dortmund zeigte sich bei der 0:3-Schlappe in Mainz zumindest läuferisch engagiert, erhielt von sport.de am Ende die Note 4,5. Nach der siebten Saisonniederlage der Dortmunder sprach Reus über seine endende Zeit beim BVB nach zwölf Jahren.

Rund um die Verkündung von Klubs und Spieler, nach zwölf gemeinsamen Saisons ab dem Juli getrennte Wege zu gehen, sprach Reus am "Sky"-Mikrofon am Samstagabend offen über seine Gefühle.

"Die letzten ein, zwei Wochen waren für mich natürlich sehr emotional. Es ist nicht ganz einfach. Ich habe mir auch ein anderes letztes Auswärtsspiel ausgemalt. Es ist jetzt so, wie es ist. Ich freue mich auf nächste Woche und dann den 1. Juni."

Der 34-Jährige meinte damit seine zwei verbleibenden Pflichtspiele im Trikot von Borussia Dortmund: Dem letzten Bundesliga-Spieltag am kommenden Samstag gegen den SV Darmstadt und dem folgenden Champions-League-Endspiel gegen Real Madrid im Wembley-Stadion am 1. Juni.

Über das bevorstehende Königsklassen-Finale gegen den spanischen Rekordmeister sagte der gebürtige Dortmunder sichtlich angefasst: "Das letzte Spiel ist ein Champions-League-Finale, etwas Besseres gibt es nicht. Jetzt müssen wir es nur noch am Ende krönen."

Dass er sich beim BVB im gesetzten Fußballer-Alter von fast 35 Jahren im Spätherbst seiner Laufbahn befinden würde, war Marco Reus die letzten Monate bereits bewusst. Über die gemeinsame Entscheidungsfindung mit Borussia Dortmund sagte der ehemalige Kapitän: "Ich liebe es, auf dem Platz zu stehen. Das ist einfach ein Kindheitstraum. Ich weiß natürlich, dass ich nicht mehr so viele Jahre habe, umso mehr versuche ich tagtäglich im Training, aber vor allem bei den Spielen, es einfach zu genießen, mit den Jungs in der Kabine zu sein."

Reus hochzufrieden: "Es ist super aufgegangen"

Die tagtägliche Arbeit mit seinen Mannschaftskollegen und der Spaß auf den Trainingsplätzen sowie im Signal Iduna Park sei das, was Reus am meisten vermissen werde.

"Ich wusste, dass nicht alles für immer ist und dass irgendwann die Zeit kommt, Abschied zu nehmen. Es ist alles okay, ich freue mich, es ist super aufgegangen - jetzt auch mit dem Finale", so der Angreifer, der bisher 119 Bundesliga-Tore für seinen Herzensverein erzielt hat.

Wie und wo es für ihn als Fußball-Profi noch weitergehen könnte, darauf wollte Reus am Samstagabend noch nicht großartig eingehen. "Bis jetzt verschwende ich keinen Gedanken an das, was danach kommt. Es wird etwas kommen, weil ich gesagt habe, dass ich es liebe auf dem Platz zu stehen. Aber wir haben dieses eine große Ziel und da ordnen wir wirklich alles komplett unter. Wir müssen es wahr machen und dann schauen wir mal."