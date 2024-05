Kompany-Wechsel zum FC Bayern vor dem Abschluss

IMAGO/Grant Winter

Vincent Kompany heuert wohl beim FC Bayern an

Mit dem neuen Trainer-Wunschkandidaten Vincent Kompany soll der FC Bayern längst eine Einigung erzielt haben. Eine solche deutet sich nun auch mit seinem Noch-Klub FC Burnley an.

Laut einer "Sky"-Meldung vom späten Freitagabend sind die Verhandlungen zwischen den Vereinen zwar noch nicht finalisiert, aber inzwischen fortgeschritten und in der "Endphase". Eine Einigung wird im Verlaufe des Wochenendes erwartet.

Positiv aus Sicht des FC Bayern: Die Gespräche sollen "hart, aber immer fair und positiv" verlaufen - und das, obwohl es zuletzt hieß, einige Entscheider beim Premier-League-Absteiger fühlten sich "betrogen" von der Art und Weise des wohl nahenden Abgangs des 38 Jahre alten Belgiers.

Wie "Sky" weiter berichtet, wird der FC Bayern wohl letztlich eine Ablösesumme in Höhe von zehn bis 15 Millionen Euro an Burnley für Kompany bezahlen müssen. Auch das wäre eine gute Nachricht für den deutschen Rekordmeister, war zuletzt in anderen Meldungen doch die Rede von mehr als 15 Millionen Euro. Ursprünglich sollen die Clarets für den Coach, dessen Vertrag noch bis 2028 datiert ist, sogar 20 Millionen Euro Ablöse gefordert haben.

Dass der FC Bayern für Kompany überhaupt so tief in die Tasche greift und ihn dem Vernehmen nach mit einem langfristigen Kontrakt bis 2027 ausstatten will, ist wohl auch der Tatsache geschuldet, dass der frühere Bundesliga-Profi in den Gesprächen mit Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund sehr überzeugend aufgetreten sein soll.

FC Bayern: Erster Transfergerüchte im Zusammenhang mit Vincent Kompany

Man habe bereits über den Kader sowie mögliche Neuzugänge gesprochen, heißt es. Kompany traue sich zu, an der Säbener Straße sowohl mit arrivierten Stars als auch mit jungen Nachwuchstalenten zu arbeiten - und damit den Weg mitzugehen, den Eberl und Co. für den FC Bayern im Sinn haben.

In England ploppen bereits erste mit Kompany in Verbindung stehende Transfergerüchte rund um den FC Bayern auf. Das Portal "Football Insider" nannte Kompanys früheren Mitspieler John Stones von Manchester City als möglichen Kandidaten.

Aus den Niederlanden wurde Interesse an Johan Bakayoko von der PSV Eindhoven kolportiert.