Pokal-Hype beim FCK "unfassbar hoch"

Zimmer spielt seit früher Jugend für den 1. FC Kaiserslautern

Kapitän Jean Zimmer spürt beim 1. FC Kaiserslautern einen riesigen Hype um das Finale im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen.

"Ich habe schon das eine oder andere Foto bekommen, was in Berlin los ist. Ich will mir nicht vorstellen, was hier los sein wird, wenn es losgeht", sagte der in der Jugend des FCK ausgebildete Außenverteidiger.

Knapp 24.000 Anhänger des 1. FC Kaiserslautern werden im Olympiastadion dabei sein, rund 10.000 weitere Fans pilgerten ohne Ticket nach Berlin.

"Die Anfragenzahl war unfassbar hoch", so Zimmer. Er spüre "enorme Vorfreude und enormen Stolz. Es ist eine wahnsinnige Ehre für mich, mit meinem Verein in Berlin einlaufen zu dürfen."

Gerade die Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren beeindrucke ihn. "Vor drei Jahren sind wir im Verbandspokal auf einem Dorfplatz ausgeschieden, jetzt stehen wir im Finale des DFB-Pokals", betonte der 30-Jährige.

Am Samstagabend (20:00 Uhr/ARD und Sky) fordert der Zweitligist Meister Leverkusen heraus.