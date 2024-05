VfB Stuttgart verkündet weiteren Transfer-Coup

IMAGO/Peter Hartenfelser

Jeff Chabot (l.) wechselt vom 1. FC Köln zum VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison bestätigt und sich wie erwartet mit Jeff Chabot verstärkt.

Der 26 Jahre alte Innenverteidiger wechselt von Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln zum Vizemeister, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 erhält, wie der VfB mitteilte. Angeblich fließen vier Millionen Ablöse in die Domstadt. Chabots Vertrag dort soll eine entsprechende Ausstiegsklausel enthalten haben.

"Wir freuen uns, dass sich Jeff Chabot für uns entschieden hat. Er ist ein sehr robuster und individuell starker Spieler, der in unserem Defensivverbund eine wichtige Rolle einnehmen wird. Seine Klasse hat er unter anderem gegen Serhou Guirassy bewiesen, als er ihn als einer der wenigen im direkten Duell in Schach halten konnte", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. "Mit seiner Erfahrung, seiner Mentalität und seiner Qualität sind wir für die Herausforderungen einer Drei-Wettbewerb-Saison ein Stück besser gerüstet."

Chabot, er angeblich auch beim BVB auf dem Zettel stand, erklärte: "Ich freue mich darauf, beim VfB Stuttgart eine neue Herausforderung anzugehen und hier die Möglichkeit zu haben, in der Champions League auf höchstem europäischem Level zu spielen. Das hatte ich mir immer gewünscht, und ich freue mich sehr, dass es hier bei einem tollen Traditionsverein wahr wird. Ich freue mich sehr auf alles, was jetzt kommt, auf die Challenge, meine neuen Teamkameraden und auf die Fans."

1. FC Köln: Jaff Chabot erfüllt sich "Kindheitstraum" beim VfB Stuttgart

Seinen Abschied vom 1. FC Köln hatte der frühere deutsche U21-Nationalspieler bereits am Mittwoch via Instagram verkündet. "Nach zweieinhalb unvergesslichen Jahren ist es für mich an der Zeit, mich von diesem großartigen Verein zu verabschieden", schrieb er dort.

Herzlich Willkommen in Cannstatt, Jeff! 🙌

Jeff #Chabot schließt sich dem VfB an: Der Innenverteidiger kommt vom 1. FC Köln zum VfB Stuttgart und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. ⚪🔴



🔗👉 Zur Meldung: https://t.co/Fs0bbkwXja#VfB | #Chabot2028 pic.twitter.com/xIiQ3Nk3SJ — VfB Stuttgart (@VfB) 25. Mai 2024

"Wir haben sehr gute Gespräche mit Jeff geführt und wollten ihn nach seiner starken Saison, in der er sich zu einem großen sportlichen Rückhalt und anerkannten Führungsspieler entwickelt hat, unbedingt halten. Es spricht für Jeff, dass er sehr lange und ernsthaft über einen ligaunabhängigen Verbleib nachgedacht hat", erklärte FC-Geschäftsführer Christian Keller in einem offiziellen Statement.

Chabot habe den Kölnern letztlich "mitgeteilt, dass er sich für einen Wechsel und damit verbunden für seinen Kindheitstraum, in der Champions League zu spielen, entschieden hat. Das akzeptieren und respektieren wir vollauf", so Keller weiter.

Chabot ist bereits der fünfte externe Neuzugang des VfB Stuttgart für 2024/2025. Zudem verpflichtete der Verein die bisherigen Leihspieler Jamie Leweling, Anthony Rouault und Leonidas Stergiou fest.