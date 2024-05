Real-Coach Ancelotti huldigt "mutigem" Kroos

firo Sportphoto/SID/Marcel Engelbrecht

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti (rechts) bewundert Toni Kroos

Carlo Ancelotti hat Toni Kroos vor dessen Karriereende in den höchsten Tönen gelobt. "Er war und ist einer der besten Mittelfeldspieler in der Geschichte des Fußballs", sagte der Trainer von Real Madrid vor dem letzten Ligaspiel des spanischen Meisters am Samstag gegen Real Betis Sevilla.

Für die Entscheidung des 34-Jährigen, seine aktive Karriere nach der Heim-EM im Sommer zu beenden, habe er großen Respekt: "Ich denke, es ist die Entscheidung eines Mannes mit Mut." Er hätte Kroos zwar gerne auch in der kommenden Saison trainiert, doch: "Er ist Deutscher, also ist es nicht so einfach, ihn zu überzeugen, seine Meinung zu ändern."

Nun gilt es, einen Nachfolger für Kroos zu finden. Es sei "sehr kompliziert, wenn nicht gar unmöglich, einen Spieler dieses Niveaus, dieses Typs zu ersetzen", sagte Ancelotti.

Gemeinsam gewannen Kroos und Ancelotti mit Real Madrid je zweimal die spanische Meisterschaft, den Pokal und den Supercup. Der dritte gemeinsame Triumph in der Champions League soll am 1. Juni in Wembley gegen Borussia Dortmund folgen.