Matthäus nimmt BVB-Schlaffis auseinander: "Schulnote 6!"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Alexander Neis

Der BVB ging bei Mainz 05 regelrecht unter

Am Dienstagabend brillierte Borussia Dortmund noch auswärts im Pariser Prinzenpark, zog nach einem 1:0-Erfolg über PSG in das Endspiel der Champions League ein. Fünf Tage später war von dieser Gala-Form nichts mehr zu sehen, als der BVB bei der 0:3-Schlappe bei Mainz 05 mächtig Prügel bezog. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ließ kein gutes Haar an den BVB-Schlaffis.

Für die Dortmunder selbst war diese siebte Saisonniederlage nicht allzu schlimm. Die Schwarz-Gelben bleiben Tabellenfünfter, werden die Saison auch definitiv auf diesem Platz beenden. Das reicht für die erneute Champions-League-Qualifikation, also alles gut.

Im Abstiegskampf allerdings hatte der durchaus überraschend deutliche Sieg von Mainz 05 größere Konsequenzen. Schon vor dem letzten Spieltag der Rheinhessen beim VfL Wolfsburg am kommenden Samstag steht nun fest, dass sie nicht mehr direkt absteigen können. Im schlechtesten Fall wird die Mannschaft von Cheftrainer Bo Henriksen noch Tabellen-16. und muss in die Relegation.

Nach dem desolaten Auftritt der Dortmunder in der ersten halben Stunde der Partie, als es bereits nach 23 Minuten aus BVB-Sicht 0:3 stand, fand Ex-Weltmeister und TV-Experte Lothar Matthäus deutliche Worte in Richtung der BVB-Akteure.

Lothar Matthäus klammert nur Marco Reus aus

"In der ersten Halbzeit bekommt der BVB die Schulnote Sechs - eine klare Sechs, ohne dass ich da jemanden beleidigen möchte. Das war einfach nichts. Nichts, was zum Fußball gehört", so der 63-Jährige bei "Sky" zu der saft- und kraftlosen Performance des Champions-League-Finalisten bei den 05ern.

Der BVB war mit Ausnahme von Innenverteidiger Nico Schlotterbeck auf allen anderen zehn Positionen neu aufgestellt im Vergleich zum Paris-Coup am vergangenen Dienstag. Keiner der gefeierten Stars um Niklas Süle, Donyell Malen, Youssoufa Moukoko oder Felix Nmecha erreichte aber seine Normalform, sodass nach dem 1:4 gegen RB Leipzig vor zwei Wochen die nächste klare Auswärtsschlappe zu Buche stand.

Matthäus klammerte lediglich einen Dortmunder Akteur aus seiner Generalkritik aus: "Marco Reus will ich ein bisschen rausnehmen, weil er schon in der ersten Halbzeit Läufe gemacht hat, die ich bei anderen vermisst habe - Schlotterbeck vielleicht auch noch. Aber im Großen und Ganzen waren zu viele dabei, die einfach nicht anwesend waren, nicht aktiv waren, nicht die Einstellung mitgebracht haben."