Nach Rangnick-Absage: FC Bayern dachte über Glasner nach

IMAGO/Pedro Soares / SPP

Der FC Bayern beschäftigte sich mit Oliver Glasner

Neue Enthüllungen rund um die Trainersuche des FC Bayern: Kurz nachdem sich die Münchner die überraschende Absage von Ralf Rangnick abholten, dachten sie offenbar über Ex-Eintracht-Coach Oliver Glasner nach. Das Thema hatte sich allerdings schnell wieder erledigt.

Wer gerade der absolute Wunschtrainer des FC Bayern ist, ist von Woche zu Woche unterschiedlich. Angefangen hatte alles mit Xabi Alonso, weiter ging es mit Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick. Zwischenzeitlich wurden auch immer wieder Zinédine Zidane und Roberto De Zerbi genannt. Keiner sagte am Ende zu, alle zeigten dem Rekordmeister die kalte Schulter.

Neuster Münchner Wunschtrainer in der Reihe ist Hansi Flick. Zu ihm sollen die Drähte schon heiß laufen. Beide Seiten können sich die Zusammenarbeit gut vorstellen, heißt es von verschiedenen Quellen. Eine Garantie für eine Zusammenarbeit ist das allerdings noch nicht, wie nicht zuletzt der Fall Rangnick zeigte.

FC Bayern nahm Kontakt zu Oliver Glasner auf

Noch bevor die Option Flick an der Säbener Straße vor wenigen Tagen mit einem grünen Haken versehen wurde, diskutierten die Bayern-Bosse auch über Oliver Glasner. Das zumindest berichtet der TV-Sender "Sky" am Samstag. Um den ehemaligen Erfolgstrainer von Eintracht Frankfurt habe es "Gedankenspiele" in der Chefetage gegeben, schreibt "Sky".

Auch eine erste Kontaktaufnahme seitens der Münchner hat es dem Bericht zufolge gegeben. Hier endete dann aber schon der Plan der Bayern, denn Glasners aktueller Klub Crystal Palace soll sämtlichen Abwerbeversuchen direkt einen Riegel vorgeschoben haben.

Erst nach dieser Abfuhr soll in den Geschäftsräumen an der Säbener Straße dann der Name Hansi Flick wieder aktuell geworden sein. Ob, wann und für wie lange Flick beim FC Bayern unterschreiben soll, kann Stand heute nur spekuliert werden. Zu ihm soll derzeit aber immerhin die heißeste Spur führen - wieder einmal.