Trainersuche beendet? FC Bayern zurrt wohl Kompany-Deal fest

IMAGO/Lee Durkin

Vincent Kompany übernimmt wohl den FC Bayern

Der FC Bayern hat offenbar den (vor)letzten Schritt hin zur Verpflichtung von Vincent Kompany als neuem Cheftrainer gemacht.

Wie "Sky" und der belgische Journalist Sacha Tavolieri via X (vormals Twitter) übereinstimmend berichten, hat sich der deutsche Rekordmeister am Samstag mit Kompanys Noch-Arbeitgeber FC Burnley auf die Ablösesumme für den 38-Jährigen geeinigt.

Diese liegt dem Pay-TV-Sender zufolge bei zehn bis zwölf Millionen Euro, nach Tavolieris Informationen bei rund 13 Millionen Euro.

Es soll nun nur noch Kompanys Unterschrift unter seinen bis 2027 datierten Vertrag beim FC Bayern fehlen. Diese gilt jedoch als Formsache, weil Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund mit dem Übungsleiter selbst längst eine Einigung erzielt haben sollen.

Tavolieri vermeldet, der FC Bayern plane Kompanys Vorstellung im Laufe der kommenden Woche, womöglich am Donnerstag. Eine offizielle Vereinsmitteilung der Personalie dürfte allerdings schon vorher erfolgen, sobald der frühere Bundesliga-Profi seinen Kontrakt in München unterschrieben hat.

FC Bayern: Pep Guardiola begeistert von Vincent Kompany

Dass der FC Bayern für Kompany so tief in die Tasche greift und ihn mit einem langfristigen Kontrakt ausstattet, ist wohl auch der Tatsache geschuldet, dass der frühere Bundesliga-Profi in den Gesprächen mit Eberl und Freund sehr überzeugend aufgetreten sein soll.

Man habe bereits über den Kader sowie mögliche Neuzugänge gesprochen, berichtete "Sky" am Freitagabend. Kompany traue sich zu, an der Säbener Straße sowohl mit arrivierten Stars als auch mit jungen Nachwuchstalenten zu arbeiten - und damit den Weg mitzugehen, den Eberl und Co. für den FC Bayern im Sinn haben.

Begeistert zeigt sich Ex-Coach Pep Guardiola von der Trainerwahl der Münchner. "Ich habe eine hohe Meinung von Vinny, der Abstieg mit Burnley spielt da keine Rolle", sagte der Teammanager von Manchester City vor dem FA-Cup-Finale gegen Stadtrivale United.