Bayerns Transferziel könnte Kompany-Auftakt verpassen

IMAGO/Cody Froggatt/News Images

Soll vor einem Wechsel zum FC Bayern stehen: Michael Olise

Der FC Bayern steht Medienberichten zufolge vor einem weiteren millionenschweren Sommer-Transfer: Michael Olise soll die Offensive der Münchner verstärken, würde im Falle eines Wechsels aber dann wohl den Trainingsauftakt des neuen Cheftrainers Vincent Kompany verpassen.

Wenn Vincent Kompany beim FC Bayern am 15. Juli zur ersten Trainingseinheit bittet, stehen nicht allzu viele Profis auf dem Rasen. Tags zuvor endet die Europameisterschaft, womöglich mit Beteiligung mehrerer Spieler des deutschen Rekordmeisters. Für zahlreiche Bayern-Stars dürfte vorerst also der wohlverdiente Urlaub anstehen.

Nur neun Tage nach dem Kompany-Start in München beginnt in Frankreich derweil das nächste Großereignis: das olympische Fußballturnier. Dort kämpft in Mathys Tel auch ein Bayern-Star um die begehrten Medaillen, der Youngster wurde von Frankreichs U23-Nationaltrainer Thierry Henry in den vorläufigen Kader berufen. Bis zum 3. Juli muss der einstige Weltklasse-Stürmer sein Aufgebot auf 18 Spieler reduzieren.

Womöglich ist Mathys Tel aber im Juli nicht der einzige Bayern-Profi, der mit den Franzosen um Gold, Silber und Bronze kämpft. Ebenfalls Hoffnungen auf eine Olympia-Teilnahme hat nämlich auch Michael Olise.

FC Bayern zahlt womöglich bis zu 60 Millionen Euro Ablöse

Der 22-Jährige steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge dicht vor einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister. Der FC Bayern soll dessen Klub Crystal Palace laut "Sky" bereits darüber informiert haben, dass man die vertraglich festgelegte Ausstiegsklausel im Sommer ziehen wird. Dann müsste der Bundesliga-Dritte der vergangenen Saison wohl bis zu 60 Millionen Euro Ablöse zahlen.

Kommt es zum Mega-Transfer, würde der Münchner Neuzugang die wichtigen ersten Wochen im Training verpassen. Das von Frankreich angepeilte Finale im Pariser Prinzenpark steigt am 9. August.

Dann befindet sich der FC Bayern allerdings schon auf der Asientour in Südkorea. Am 16. August steht zudem die erste Runde im DFB-Pokal gegen SSV Ulm an.