Anfragen von Topklubs: BVB droht Abgang von Stammspieler

IMAGO/Svein Ove Ekornesvg

Verlängerung oder Abschied: Wie geht es beim BVB mit Julian Ryerson (r.) weiter?

Champions-League-Finalist Borussia Dortmund droht womöglich ein Abgang von einem Stammspieler. Einem Medienbericht zufolge liegen erste Anfragen anderer Klubs vor.

BVB-Profi Julian Ryerson könnte nach "Sky"-Angaben im Sommer weiterziehen. Dem TV-Sender zufolge haben sich Top-Klubs beim Norweger gemeldet. Konkrete Namen werden nicht genannt.

Möglich wäre demnach auch, dass Ryerson im Falle eines Wechsels einen großen Sprung beim Gehalt macht. Laut "Sky" streicht er derzeit beim Revierklub rund drei Millionen Euro ein - womit er unter den Stammkräften eher im unterem Bereich liegt.

Der 26-Jährige ist beim Bundesligisten auf den defensiven Außenbahnen absolut gesetzt. Allein Sprunggelenksprobleme zum Saisonstart und eine schwere Innenbandverletzung im Knie im Winter verhinderten weitere Einsätze. Am Ende kam der Skandinavier in 2023/24 auf 34 Pflichtspiele. In seinen 21 Bundesliga-Partien konnte er sich sogar viermal als Torschütze auszeichnen.

Mit Gehaltsanpassung: BVB will mit Julian Ryerson verlängern

Großes Plus des einsatzfreudigen Verteidigers: Er kann sowohl als rechter als auch linker Außenverteidiger agieren.

"Sport Bild" hatte zuletzt berichtet, dass sich die neuformierte Führungsetage bei Borussia Dortmund darüber einig ist, mit Julian Ryerson alsbald zu verlängern. Aktuell ist das Arbeitspapier des 24-fachen Nationalspielers bis 2026 gültig. Wie "Sky" anfügt, dürfe sich Ryerson bei einer Unterschrift unter einen neuen BVB-Vertrag über eine Gehaltsanpassung freuen.

Wichtig wäre ein Verbleib des Außenbahnspielers bei Schwarz-Gelb auch daher, da Leihspieler Ian Maatsen wohl nicht fest verpflichtet werden kann. Zudem verabschiedete der BVB die Rechtsverteidiger Marius Wolf und Mateu Morey, beide Verträge laufen Ende Juni aus.

Julian Ryerson war im Januar 2023 vom 1. FC Union Berlin zu Borussia Dortmund gewechselt. Damals wanderten rund fünf Millionen Euro in die Bundeshauptstadt.