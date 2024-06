Sahin fehlt Trainerschein: BVB nutzt wohl ein Schlupfloch

IMAGO/Hesham Elsherif

BVB-Trainer Nuri Sahin fehlt noch die nötige Lizenz für die Bundesliga

Um offiziell die Nachfolge von Edin Terzic als Trainer von Borussia Dortmund anzutreten, fehlt Nuri Sahin bislang die nötige Trainer-Lizenz. Für den nötigen Lehrgang hat der BVB nun tief in die Trickkiste gegriffen.

Denn Sahin wird seine UEFA-Pro-Lizenz im Rahmen einer Schulung in Wales erlangen und damit ein Schlupfloch in den DFB-Regeln nutzen. Darüber berichten die "Ruhr Nachrichten".

In Deutschland muss ein Coach eine zweijährige Tätigkeit als A-Lizenz-Inhaber vorweisen, um überhaupt am entsprechenden Kurs teilnehmen zu dürfen. Bei den Walisern reicht hingegen ein Jahr. Den Trainerschein aus Wales erkennt der DFB derweil vollständig an.

Für den BVB-Coach bedeutet der Kurs in Cardiff allerdings zusätzliche Belastung. Ganze 15 Monate dauert die Ausbildung. Sahin muss in der kommenden Saison folglich regelmäßig zwischen Trainer- und Schulbank pendeln.

Bislang besitzt der 35-Jährige lediglich die A-Lizenz als Trainer. Aus diesem Grund konnte er schon bei seiner letzten Station bei Antalyaspor nicht offiziell als Trainer angestellt werden. In der Türkei führte die BVB-Ikone den Titel als Teamchef.

BVB-Trainer auf den Spuren von Ikonen

Eine solche Lösung ist in der Bundesliga nicht möglich. Laut geltendem Regelwerk müssen im deutschen Oberhaus alle Trainer die höchste UEFA-Lizenz besitzen - oder den dafür notwendigen Lehrgang zumindest begonnen haben.

Rein fachlich genießt auch der walisische Trainerschein einen ausgezeichneten Ruf. Unter Ex-Profis gilt der Kurs der Football Association of Wales schon länger als Geheimtipp.

Vor Sahin legten in Cardiff Größen wie Patrick Vieira, Dietmar Hamann oder Jens Lehmann die erforderlichen Prüfungen ab.

Gegenüber "Bild" hob Lehmann explizit die Vorzüge des dortigen Weges hervor. "Ich hatte von Arsenal-Spielerkollegen den Rat bekommen. Anders als in Deutschland musst du dort während des Lehrgangs eine Mannschaft trainieren. Bei mir war es ein Arsenal-Jugendteam. Vorteil: Was du an den Kurs-Tagen in Cardiff lernst, kannst du sofort auf dem Platz umsetzen. Die Verzahnung zwischen Theorie und Praxis hilft sehr", so der Ex-Torhüter.