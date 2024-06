Hertha BSC feilscht angeblich um Kanga-Ablöse

IMAGO/Tom Goyvaerts

Wird Hertha BSC im Sommer wohl endgültig verlassen: Wilfried Kanga

Fußball-Zweitligist Hertha BSC will sich im Sommer von einigen Spielern trennen, um finanziellen Spielraum für Neuzugänge zu schaffen. Bei Mittelstürmer Wilfried Kanga geht es nun offenbar nur noch um die Höhe der Ablöse.

Hertha BSC und Angreifer Wilfried Kanga könnten im Sommer trotz eines eigentlich noch bis 2026 gültigen Vertrags getrennte Wege gehen. Wie "Bild" zuletzt berichtete, steht der 26-Jährige in Berlin auf der Streichliste. Die Kaderplaner an der Spree seien zu der Erkenntnis gekommen, dass Kanga keine Zukunft mehr beim Zweitligisten hat.

Nun sollen erste Angebote für den Stürmer bei Hertha BSC eingegangen sein, wie "Sky" nun nachlegt. Demnach werden aktuell rund fünf Millionen Euro Ablöse geboten. Im Sommer 2022 war der zweifache Nationalspieler der Elfenbeinküste für eben jene Summe verpflichtet worden.

Doch offenbar will der Hauptstadtklub nun ein Transferplus erzielen. Hertha BSC schwebt laut "Sky" eine Ablösesumme von sechs bis sieben Millionen Euro vor.

Wilfried Kanga bei Hertha BSC kein Faktor

In seiner Debütsaison 2022/23 kam Wilfried Kanga auf magere zwei Bundesliga-Tore in 23 Partien, 15 Mal stand er in der Startelf. Nach dem Abstieg entschieden sich die Berliner, den Offensivmann an den belgischen Klub Standard Lüttich zu verleihen. Die Entscheidung zahlte sich für den Spieler aus: Kanga kam auf 37 Pflichtspieleinsätze von Beginn an und erzielte zwölf Treffer.

Zuletzt sollen Medienberichten zufolge Belgien-Klub Gent sowie Vertreter aus der französischen Ligue 1 am Angreifer interessiert gewesen sein.

Möglich unterdessen, dass sich bei Hertha BSC im Sommer auf der Abgabenseite noch mehr tut. Zwar würde der Klub liebend gerne mit Torschützenkönig Haris Tabakovic weiterarbeiten, bei einem angemessenen Angebot könnte er den Zweitligisten laut "Bild" aber verlassen. Im 25 Jahre alten Luca Schuler wurde bereits ein Stürmer verpflichtet, der Rechtsfuß kommt ablösefrei aus Magdeburg.