Bericht: England-Trio nimmt Edin Terzic ins Visier

IMAGO/Jürgen Kessler

Edin Terzic verlor am Samstagabend mit dem BVB in Mainz

Edin Terzic kann schon jetzt auf eine äußerst ambivalente Spielzeit mit seinem BVB zurückblicken. Während Borussia Dortmund in der Bundesliga mit bisher sieben Niederlagen und Tabellenplatz fünf eine allenfalls ausreichende Saison hingelegt haben, eilten die Dortmunder in der Champions League von Erfolg zu Erfolg. Es winkt sogar der ganz große Wurf am 1. Juni im Endspiel gegen Real Madrid. Der BVB-Cheftrainer ist daher vor allem auf dem europäischen Markt ins Zentrum gerückt.

Während der 41-Jährige innerhalb der Bundesliga bereits häufig belächelt und mit einem bevorstehenden Aus als BVB-Coach konfrontiert wurde, wird sein Name vor allem in England zuletzt heißer diskutiert.

Laut "Bild am Sonntag" soll es nicht weniger als drei Klubs aus der Premier League geben, die sich ernsthaft mit der Personalie Edin Terzic befasst haben.

Nach Informationen der Zeitung soll der Londoner Klub Tottenham Hotspur ebenso über Edin Terzic als Teammanager nachdenken wie Newcastle United, das in der Gruppenphase der Champions League im Herbst letzten Jahres mit zwei Niederlagen (0:1 und 0:2) an der Dortmunder Borussia gescheitert war.

Terzic selbst will beim BVB bleiben

Als dritter Klub soll sich auch der Londoner Klub West Ham United mit dem BVB-Cheftrainer beschäftigen. Mit West Ham United hat Edin Terzic bereits eine gemeinsame Vergangenheit, arbeitete er doch zwischen 2015 und 2017 als Assistenztrainer des damaligen Teammanagers Slaven Bilic bei den Hammers.

Könnte es nun zum erneuten England-Wechsel des BVB-Coaches kommen? Terzics Arbeitspapier bei den Schwarz-Gelben läuft noch bis 2025. Gespräche über eine Vertragsverlängerung sind mit dem neuen Geschäftsführer Sport Lars Ricken angesetzt - nach dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid, versteht sich.

Terzic selbst hatte erst jüngst betont, gar nicht von den Westfalen weg zu wollen: "Ich bin extrem glücklich, froh und stolz, Trainer von Borussia Dortmund zu sein. Solange Borussia Dortmund möchte, dass ich Trainer von Borussia Dortmund bin, werde ich Trainer von Borussia Dortmund sein."